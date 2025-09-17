666 (666) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.164566 24J Tinggi $ 0.169514 Sepanjang Masa $ 0.318858 Harga Terendah $ 0.083702 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) +0.78% Perubahan Harga (7D) -5.08%

666 (666) harga masa nyata ialah $0.166726. Sepanjang 24 jam yang lalu, 666 didagangkan antara $ 0.164566 rendah dan $ 0.169514 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 666 sepanjang masa ialah $ 0.318858, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.083702.

Dari segi prestasi jangka pendek, 666 telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, +0.78% dalam 24 jam dan -5.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

666 (666) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.67M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.67M Bekalan Peredaran 10.00M Jumlah Bekalan 9,998,632.0

Had Pasaran semasa 666 ialah $ 1.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 666 ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9998632.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.67M.