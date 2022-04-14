Tokenomik 666 (666)

Tokenomik 666 (666)

Lihat cerapan utama tentang 666 (666), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
666 (666) Maklumat

The 666 XRP Meme Coin project blends community-driven fun with real-world rewards on the XRP Ledger. It aims to empower holders by offering value through engagement, monthly giveaways to those in need, and fostering a culture of compassion and generosity. It trades on platforms like XMagnetic, XPMarket, and First Ledger, and operates on a trustline system. The project is led by a pseudonymous founder, "Lucifer," emphasizing bold ideas and community impact.

Laman Web Rasmi:
https://666memecoin.com/

666 (666) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 666 (666), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.65M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 10.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.318858
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.083702
Harga Semasa:
$ 0.164574
Tokenomik 666 (666): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 666 (666) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 666 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 666 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 666, terokai 666 harga langsung token!

666 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 666? Halaman ramalan harga 666 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

