67COIN Harga Hari Ini

Harga langsung 67COIN (67) hari ini ialah $ 0.00123144, dengan 13.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 67 kepada USD penukaran adalah $ 0.00123144 setiap 67.

67COIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,225,345, dengan bekalan edaran sebanyak 999.81M 67. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 67 didagangkan antara $ 0.00104032 (rendah) dan $ 0.00139508 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02413914, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 67 dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan +33.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

67COIN (67) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,809,325.968258 999,809,325.968258 999,809,325.968258

Had Pasaran semasa 67COIN ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 67 ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999809325.968258. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23M.