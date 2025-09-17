717ai by Virtuals (WIRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00355324 $ 0.00355324 $ 0.00355324 24J Rendah $ 0.00527867 $ 0.00527867 $ 0.00527867 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00355324$ 0.00355324 $ 0.00355324 24J Tinggi $ 0.00527867$ 0.00527867 $ 0.00527867 Sepanjang Masa $ 0.01085047$ 0.01085047 $ 0.01085047 Harga Terendah $ 0.00005697$ 0.00005697 $ 0.00005697 Perubahan Harga (1J) +2.50% Perubahan Harga (1D) -7.25% Perubahan Harga (7D) -29.89% Perubahan Harga (7D) -29.89%

717ai by Virtuals (WIRE) harga masa nyata ialah $0.00427851. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIRE didagangkan antara $ 0.00355324 rendah dan $ 0.00527867 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIRE sepanjang masa ialah $ 0.01085047, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005697.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIRE telah berubah sebanyak +2.50% sejak sejam yang lalu, -7.25% dalam 24 jam dan -29.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

717ai by Virtuals (WIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Bekalan Peredaran 954.81M 954.81M 954.81M Jumlah Bekalan 962,490,836.727181 962,490,836.727181 962,490,836.727181

Had Pasaran semasa 717ai by Virtuals ialah $ 4.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIRE ialah 954.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 962490836.727181. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.12M.