Tokenomik 717ai by Virtuals (WIRE)

Tokenomik 717ai by Virtuals (WIRE)

Lihat cerapan utama tentang 717ai by Virtuals (WIRE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

717ai by Virtuals (WIRE) Maklumat

717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.

Laman Web Rasmi:
https://app.virtuals.io/virtuals/16104
Kertas putih:
https://www.717ai.io/wire-litepaper

717ai by Virtuals (WIRE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk 717ai by Virtuals (WIRE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M
Jumlah Bekalan:
$ 962.44M
$ 962.44M$ 962.44M
Bekalan Edaran:
$ 954.81M
$ 954.81M$ 954.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01085047
$ 0.01085047$ 0.01085047
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00282778
$ 0.00282778$ 0.00282778

Tokenomik 717ai by Virtuals (WIRE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik 717ai by Virtuals (WIRE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WIRE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WIRE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WIRE, terokai WIRE harga langsung token!

WIRE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WIRE? Halaman ramalan harga WIRE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.