8004 Dog Harga Hari Ini

Harga langsung 8004 Dog (DOG8004) hari ini ialah --, dengan 3.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOG8004 kepada USD penukaran adalah -- setiap DOG8004.

8004 Dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,660.38, dengan bekalan edaran sebanyak 40.02M DOG8004. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOG8004 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0012531, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DOG8004 dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -5.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

8004 Dog (DOG8004) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.66K$ 9.66K $ 9.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.66K$ 9.66K $ 9.66K Bekalan Peredaran 40.02M 40.02M 40.02M Jumlah Bekalan 40,020,000.0 40,020,000.0 40,020,000.0

Had Pasaran semasa 8004 Dog ialah $ 9.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOG8004 ialah 40.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40020000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.66K.