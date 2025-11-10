BursaDEX+
Harga 8004 Dog langsung hari ini ialah 0 USD.DOG8004 modal pasaran ialah 9,660.38 USD. Jejaki masa nyata DOG8004 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga 8004 Dog langsung hari ini ialah 0 USD.DOG8004 modal pasaran ialah 9,660.38 USD. Jejaki masa nyata DOG8004 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai DOG8004

Maklumat Harga DOG8004

Apakah DOG8004

Laman Web Rasmi DOG8004

Tokenomik DOG8004

Ramalan Harga DOG8004

8004 Dog Logo

8004 Dog Harga (DOG8004)

Tidak tersenarai

1 DOG8004 ke USD Harga Langsung:

$0.00024139
-3.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
8004 Dog (DOG8004) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:05:32 (UTC+8)

8004 Dog Harga Hari Ini

Harga langsung 8004 Dog (DOG8004) hari ini ialah --, dengan 3.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOG8004 kepada USD penukaran adalah -- setiap DOG8004.

8004 Dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,660.38, dengan bekalan edaran sebanyak 40.02M DOG8004. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOG8004 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0012531, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DOG8004 dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -5.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

8004 Dog (DOG8004) Maklumat Pasaran

$ 9.66K
--
$ 9.66K
40.02M
40,020,000.0
Had Pasaran semasa 8004 Dog ialah $ 9.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOG8004 ialah 40.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40020000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.66K.

8004 Dog Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.0012531
$ 0
+0.01%

-3.00%

-5.71%

-5.71%

8004 Dog (DOG8004) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga 8004 Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga 8004 Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga 8004 Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga 8004 Dog kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.00%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk 8004 Dog

8004 Dog (DOG8004) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DOG8004 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
8004 Dog (DOG8004) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 8004 Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga 8004 Dog yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk DOG8004 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik 8004 Dog Ramalan Harga.

Apakah itu 8004 Dog (DOG8004)

8004 Dog ($DOG8004) is the first meme coin built entirely on the ERC-8004 token standard, running on the Base Chain. This project represents a new chapter in the evolution of meme tokens — one that combines humor, community spirit, and technological transparency.

Unlike traditional meme coins that rely solely on hype and speculation, 8004 Dog was created to showcase the potential of the ERC-8004 standard, which introduces a modern, transparent, and fair approach to on-chain tokenization. By adopting this new framework, $DOG8004 stands as a pioneer — demonstrating how even meme projects can embrace technical innovation and set higher benchmarks for how tokens are created, distributed, and tracked on-chain.

The foundation of 8004 Dog lies in its community. It is a fully community-driven meme token, designed to highlight how decentralized communities can unite under a shared sense of humor and creativity. Holders are not just participants; they are the heartbeat of the ecosystem, shaping its direction through engagement, memes, and collective enthusiasm.

Being the first meme coin built on ERC-8004 also symbolizes a shift from conventional ERC-20 memes toward a smarter and more structured design. The ERC-8004 framework allows for greater transparency in minting, improved verification for on-chain fairness, and seamless compatibility with next-generation blockchain protocols. By building on Base Chain, 8004 Dog benefits from high scalability, low fees, and strong alignment with the broader Ethereum ecosystem, while maintaining a distinct identity as a meme pioneer.

The project’s vision is to prove that a meme coin can be more than just entertainment — it can be a symbol of innovation and community creativity. Through fair minting, transparent supply allocation, and open community participation, 8004 Dog seeks to inspire a new wave of ERC-8004-based tokens that value both fun and integrity.

In short, 8004 Dog is not only the first meme coin built on ERC-8004, but also the beginning of a movement — one that blends blockchain technology, Base Chain performance, and the unstoppable energy of the internet’s most powerful force: memes.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

8004 Dog (DOG8004) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 8004 Dog

Berapakah nilai 1 8004 Dog pada tahun 2030?
Jika 8004 Dog berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga 8004 Dog berpotensi dan jangkaan ROI.
8004 Dog (DOG8004) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang 8004 Dog

