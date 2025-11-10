Tokenomik 8004 Dog (DOG8004)
8004 Dog ($DOG8004) is the first meme coin built entirely on the ERC-8004 token standard, running on the Base Chain. This project represents a new chapter in the evolution of meme tokens — one that combines humor, community spirit, and technological transparency.
Unlike traditional meme coins that rely solely on hype and speculation, 8004 Dog was created to showcase the potential of the ERC-8004 standard, which introduces a modern, transparent, and fair approach to on-chain tokenization. By adopting this new framework, $DOG8004 stands as a pioneer — demonstrating how even meme projects can embrace technical innovation and set higher benchmarks for how tokens are created, distributed, and tracked on-chain.
The foundation of 8004 Dog lies in its community. It is a fully community-driven meme token, designed to highlight how decentralized communities can unite under a shared sense of humor and creativity. Holders are not just participants; they are the heartbeat of the ecosystem, shaping its direction through engagement, memes, and collective enthusiasm.
Being the first meme coin built on ERC-8004 also symbolizes a shift from conventional ERC-20 memes toward a smarter and more structured design. The ERC-8004 framework allows for greater transparency in minting, improved verification for on-chain fairness, and seamless compatibility with next-generation blockchain protocols. By building on Base Chain, 8004 Dog benefits from high scalability, low fees, and strong alignment with the broader Ethereum ecosystem, while maintaining a distinct identity as a meme pioneer.
The project’s vision is to prove that a meme coin can be more than just entertainment — it can be a symbol of innovation and community creativity. Through fair minting, transparent supply allocation, and open community participation, 8004 Dog seeks to inspire a new wave of ERC-8004-based tokens that value both fun and integrity.
In short, 8004 Dog is not only the first meme coin built on ERC-8004, but also the beginning of a movement — one that blends blockchain technology, Base Chain performance, and the unstoppable energy of the internet’s most powerful force: memes.
Tokenomik 8004 Dog (DOG8004): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik 8004 Dog (DOG8004) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DOG8004 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DOG8004 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DOG8004, terokai DOG8004 harga langsung token!
DOG8004 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DOG8004? Halaman ramalan harga DOG8004 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
