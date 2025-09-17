8008 (8008) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00196865$ 0.00196865 $ 0.00196865 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.44% Perubahan Harga (7D) +5.89% Perubahan Harga (7D) +5.89%

8008 (8008) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, 8008 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 8008 sepanjang masa ialah $ 0.00196865, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, 8008 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan +5.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

8008 (8008) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.63K$ 30.63K $ 30.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.63K$ 30.63K $ 30.63K Bekalan Peredaran 999.18M 999.18M 999.18M Jumlah Bekalan 999,179,246.388114 999,179,246.388114 999,179,246.388114

Had Pasaran semasa 8008 ialah $ 30.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 8008 ialah 999.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999179246.388114. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.63K.