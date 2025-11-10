888Coin Harga Hari Ini

Harga langsung 888Coin (發發發) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 發發發 kepada USD penukaran adalah -- setiap 發發發.

888Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,727.2, dengan bekalan edaran sebanyak 884.73M 發發發. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 發發發 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, 發發發 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

888Coin (發發發) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Bekalan Peredaran 884.73M 884.73M 884.73M Jumlah Bekalan 884,730,254.94 884,730,254.94 884,730,254.94

Had Pasaran semasa 888Coin ialah $ 6.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 發發發 ialah 884.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 884730254.94. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.73K.