Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 2.9 Harga Terendah $ 0.00099637 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.71%

8Pay (8PAY) harga masa nyata ialah $0.00193941. Sepanjang 24 jam yang lalu, 8PAY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 8PAY sepanjang masa ialah $ 2.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00099637.

Dari segi prestasi jangka pendek, 8PAY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modal Pasaran $ 125.53K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 172.39K Bekalan Peredaran 64.73M Jumlah Bekalan 88,888,888.0

Had Pasaran semasa 8Pay ialah $ 125.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 8PAY ialah 64.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 172.39K.