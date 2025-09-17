99 Bitcoins (99BTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001421 $ 0.00001421 $ 0.00001421 24J Rendah $ 0.00001431 $ 0.00001431 $ 0.00001431 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001421$ 0.00001421 $ 0.00001421 24J Tinggi $ 0.00001431$ 0.00001431 $ 0.00001431 Sepanjang Masa $ 0.00058402$ 0.00058402 $ 0.00058402 Harga Terendah $ 0.00000266$ 0.00000266 $ 0.00000266 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) -1.18% Perubahan Harga (7D) -1.18%

99 Bitcoins (99BTC) harga masa nyata ialah $0.00001424. Sepanjang 24 jam yang lalu, 99BTC didagangkan antara $ 0.00001421 rendah dan $ 0.00001431 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi 99BTC sepanjang masa ialah $ 0.00058402, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000266.

Dari segi prestasi jangka pendek, 99BTC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan -1.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

99 Bitcoins (99BTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 940.01K$ 940.01K $ 940.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 940.01K$ 940.01K $ 940.01K Bekalan Peredaran 66.00B 66.00B 66.00B Jumlah Bekalan 66,000,000,000.0 66,000,000,000.0 66,000,000,000.0

Had Pasaran semasa 99 Bitcoins ialah $ 940.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 99BTC ialah 66.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 66000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 940.01K.