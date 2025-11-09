BursaDEX+
Harga Arena-Z langsung hari ini ialah 0.003979 USD.A2Z modal pasaran ialah 28,921,301.9124173059085 USD. Jejaki masa nyata A2Z kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Arena-Z Logo

Arena-ZHargae(A2Z)

1 A2Z ke USD Harga Langsung:

$0.003979
+0.86%1D
USD
Arena-Z (A2Z) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:06:52 (UTC+8)

Arena-Z Harga Hari Ini

Harga langsung Arena-Z (A2Z) hari ini ialah $ 0.003979, dengan 0.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa A2Z kepada USD penukaran adalah $ 0.003979 setiap A2Z.

Arena-Z kini berada pada kedudukan #691 mengikut permodalan pasaran pada $ 28.92M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.27B A2Z. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, A2Z didagangkan antara $ 0.003735 (rendah) dan $ 0.004082 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.011334315479668481, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001493343055757559.

Dalam prestasi jangka pendek, A2Z dipindahkan +1.73% dalam sejam terakhir dan +4.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 97.15K.

Arena-Z (A2Z) Maklumat Pasaran

No.691

$ 28.92M
$ 97.15K
$ 39.79M
7.27B
10,000,000,000
9,221,100,408.482862
72.68%

ETH

Had Pasaran semasa Arena-Z ialah $ 28.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 97.15K. Bekalan edaran A2Z ialah 7.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9221100408.482862. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.79M.

Arena-Z Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003735
24J Rendah
$ 0.004082
24J Tinggi

$ 0.003735
$ 0.004082
$ 0.011334315479668481
$ 0.001493343055757559
+1.73%

+0.86%

+4.29%

+4.29%

Arena-Z (A2Z) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Arena-Z hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003393+0.86%
30 Hari$ -0.001137-22.23%
60 Hari$ -0.002294-36.57%
90 Hari$ -0.003251-44.97%
Perubahan Harga Arena-Z Hari Ini

Hari ini, A2Z mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00003393 (+0.86%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArena-Z

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001137 (-22.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Arena-Z

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, A2Z mengalami perubahan sebanyak $ -0.002294 (-36.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Arena-Z

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003251 (-44.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Arena-Z (A2Z)?

Semak Arena-Zhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Arena-Z

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Arena-Z pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Arena-Z?

Arena-Z (A2Z) prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and ecosystem growth
7. Regulatory news affecting gaming tokens
8. User adoption and platform engagement metrics
9. Token utility within the Arena-Z ecosystem
10. General market volatility and investor sentiment

Mengapa orang ingin tahu harga Arena-Z hari ini?

People want to know Arena-Z (A2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in this dynamic market.

Ramalan Harga untuk Arena-Z

Arena-Z (A2Z) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran A2Z pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Arena-Z (A2Z) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Arena-Z berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Arena-Z yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk A2Z ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Arena-Z Ramalan Harga.

Perihal Arena-Z

A2Z is a digital asset designed to facilitate seamless transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. A2Z's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to transfer value across the network quickly and efficiently. It is also used to incentivize participation in the network, rewarding users who contribute to the system's security and functionality. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time. This design aims to create a stable and predictable supply, reducing the risk of inflation. A2Z's versatility and robust design make it a valuable tool in the rapidly evolving world of blockchain technology.

Arena-Z Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Arena-Z, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Arena-Z Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Arena-Z

Berapakah nilai 1 Arena-Z pada tahun 2030?
Jika Arena-Z berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Arena-Z berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:06:52 (UTC+8)

Arena-Z (A2Z) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

