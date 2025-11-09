Arena-Z Harga Hari Ini

Harga langsung Arena-Z (A2Z) hari ini ialah $ 0.003979, dengan 0.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa A2Z kepada USD penukaran adalah $ 0.003979 setiap A2Z.

Arena-Z kini berada pada kedudukan #691 mengikut permodalan pasaran pada $ 28.92M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.27B A2Z. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, A2Z didagangkan antara $ 0.003735 (rendah) dan $ 0.004082 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.011334315479668481, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001493343055757559.

Dalam prestasi jangka pendek, A2Z dipindahkan +1.73% dalam sejam terakhir dan +4.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 97.15K.

Arena-Z (A2Z) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.691 Modal Pasaran $ 28.92M$ 28.92M $ 28.92M Kelantangan (24J) $ 97.15K$ 97.15K $ 97.15K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.79M$ 39.79M $ 39.79M Bekalan Peredaran 7.27B 7.27B 7.27B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 9,221,100,408.482862 9,221,100,408.482862 9,221,100,408.482862 Kadar Peredaran 72.68% Rantaian Blok Awam ETH

