Agenda 47

Agenda 47 Harga (A47)

1 A47 ke USD Harga Langsung:

$0.031831
$0.031831$0.031831
-3.40%1D
USD
Agenda 47 (A47) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:12:29 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0261
$ 0.0261$ 0.0261
24J Rendah
$ 0.033878
$ 0.033878$ 0.033878
24J Tinggi

$ 0.0261
$ 0.0261$ 0.0261

$ 0.033878
$ 0.033878$ 0.033878

$ 0.04449119884159218
$ 0.04449119884159218$ 0.04449119884159218

$ 0.000096002291123415
$ 0.000096002291123415$ 0.000096002291123415

-2.09%

-3.40%

+111.79%

+111.79%

Agenda 47 (A47) harga masa nyata ialah $ 0.031831. Sepanjang 24 jam yang lalu, A47 didagangkan antara $ 0.0261 rendah dan $ 0.033878 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi A47 sepanjang masa ialah $ 0.04449119884159218, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000096002291123415.

Dari segi prestasi jangka pendek, A47 telah berubah sebanyak -2.09% sejak sejam yang lalu, -3.40% dalam 24 jam dan +111.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agenda 47 (A47) Maklumat Pasaran

No.763

$ 31.83M
$ 31.83M$ 31.83M

$ 130.96K
$ 130.96K$ 130.96K

$ 31.83M
$ 31.83M$ 31.83M

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,395
999,990,395 999,990,395

999,990,395
999,990,395 999,990,395

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Agenda 47 ialah $ 31.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.96K. Bekalan edaran A47 ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990395. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.83M.

Agenda 47 (A47) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Agenda 47 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00112035-3.40%
30 Hari$ +0.011884+59.57%
60 Hari$ +0.009519+42.66%
90 Hari$ +0.007159+29.01%
Perubahan Harga Agenda 47 Hari Ini

Hari ini, A47 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00112035 (-3.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAgenda 47

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.011884 (+59.57%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Agenda 47

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, A47 mengalami perubahan sebanyak $ +0.009519 (+42.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Agenda 47

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.007159 (+29.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Agenda 47 (A47)?

Semak Agenda 47halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Agenda 47 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak A47 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Agenda 47 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Agenda 47 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Agenda 47 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Agenda 47 (A47) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Agenda 47 (A47) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agenda 47.

Semak Agenda 47 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Agenda 47 (A47)

Memahami tokenomik Agenda 47 (A47) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token A47 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Agenda 47 (A47)

Mencari cara membeli Agenda 47? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Agenda 47 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

A47 kepada Mata Wang Tempatan

1 Agenda 47(A47) ke VND
837.632765
1 Agenda 47(A47) ke AUD
A$0.04742819
1 Agenda 47(A47) ke GBP
0.02323663
1 Agenda 47(A47) ke EUR
0.02673804
1 Agenda 47(A47) ke USD
$0.031831
1 Agenda 47(A47) ke MYR
RM0.1336902
1 Agenda 47(A47) ke TRY
1.31366537
1 Agenda 47(A47) ke JPY
¥4.647326
1 Agenda 47(A47) ke ARS
ARS$46.74127702
1 Agenda 47(A47) ke RUB
2.6483392
1 Agenda 47(A47) ke INR
2.80049138
1 Agenda 47(A47) ke IDR
Rp521.81958864
1 Agenda 47(A47) ke KRW
43.90481661
1 Agenda 47(A47) ke PHP
1.80895573
1 Agenda 47(A47) ke EGP
￡E.1.53043448
1 Agenda 47(A47) ke BRL
R$0.16838599
1 Agenda 47(A47) ke CAD
C$0.04360847
1 Agenda 47(A47) ke BDT
3.8770158
1 Agenda 47(A47) ke NGN
47.57970556
1 Agenda 47(A47) ke COP
$123.85601255
1 Agenda 47(A47) ke ZAR
R.0.55131292
1 Agenda 47(A47) ke UAH
1.31048227
1 Agenda 47(A47) ke VES
Bs5.09296
1 Agenda 47(A47) ke CLP
$30.207619
1 Agenda 47(A47) ke PKR
Rs9.03491104
1 Agenda 47(A47) ke KZT
17.22439072
1 Agenda 47(A47) ke THB
฿1.00776946
1 Agenda 47(A47) ke TWD
NT$0.9581131
1 Agenda 47(A47) ke AED
د.إ0.11681977
1 Agenda 47(A47) ke CHF
Fr0.02482818
1 Agenda 47(A47) ke HKD
HK$0.24764518
1 Agenda 47(A47) ke AMD
֏12.1721744
1 Agenda 47(A47) ke MAD
.د.م0.28552407
1 Agenda 47(A47) ke MXN
$0.58187068
1 Agenda 47(A47) ke SAR
ريال0.11936625
1 Agenda 47(A47) ke PLN
0.11395498
1 Agenda 47(A47) ke RON
лв0.13560006
1 Agenda 47(A47) ke SEK
kr0.29348182
1 Agenda 47(A47) ke BGN
лв0.05252115
1 Agenda 47(A47) ke HUF
Ft10.44661589
1 Agenda 47(A47) ke CZK
0.65189888
1 Agenda 47(A47) ke KWD
د.ك0.009676624
1 Agenda 47(A47) ke ILS
0.10599723
1 Agenda 47(A47) ke AOA
Kz29.01618467
1 Agenda 47(A47) ke BHD
.د.ب0.012000287
1 Agenda 47(A47) ke BMD
$0.031831
1 Agenda 47(A47) ke DKK
kr0.20021699
1 Agenda 47(A47) ke HNL
L0.83492713
1 Agenda 47(A47) ke MUR
1.44035275
1 Agenda 47(A47) ke NAD
$0.55290447
1 Agenda 47(A47) ke NOK
kr0.31035225
1 Agenda 47(A47) ke NZD
$0.05283946
1 Agenda 47(A47) ke PAB
B/.0.031831
1 Agenda 47(A47) ke PGK
K0.13305358
1 Agenda 47(A47) ke QAR
ر.ق0.11586484
1 Agenda 47(A47) ke RSD
дин.3.14299294

Agenda 47 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Agenda 47, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Agenda 47 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Agenda 47

Berapakah nilai Agenda 47 (A47) hari ini?
Harga langsung A47 dalam USD ialah 0.031831 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa A47 ke USD?
Harga semasa A47 ke USD ialah $ 0.031831. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Agenda 47?
Had pasaran untuk A47 ialah $ 31.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran A47?
Bekalan edaran A47 ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) A47?
A47 mencapai harga ATH sebanyak 0.04449119884159218 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa A47?
A47 melihat harga ATL sebanyak 0.000096002291123415 USD.
Berapakah jumlah dagangan A47?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk A47ialah $ 130.96K USD.
Adakah A47 akan naik lebih tinggi tahun ini?
A47 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak A47ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:12:29 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator A47-ke-USD

Jumlah

A47
A47
USD
USD

1 A47 = 0.031831 USD

Berdagang A47

A47USDT
$0.031831
$0.031831$0.031831
-3.40%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan