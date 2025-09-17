Apakah itu Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Agenda 47 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak A47 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Agenda 47 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Agenda 47 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Agenda 47 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Agenda 47 (A47) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Agenda 47 (A47) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agenda 47.

Semak Agenda 47 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Agenda 47 (A47)

Memahami tokenomik Agenda 47 (A47) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token A47 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Agenda 47 (A47)

Mencari cara membeli Agenda 47? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Agenda 47 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

A47 kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Agenda 47 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Agenda 47, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Agenda 47 Berapakah nilai Agenda 47 (A47) hari ini? Harga langsung A47 dalam USD ialah 0.031831 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa A47 ke USD? $ 0.031831 . Lihat Harga semasa A47 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Agenda 47? Had pasaran untuk A47 ialah $ 31.83M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran A47? Bekalan edaran A47 ialah 999.99M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) A47? A47 mencapai harga ATH sebanyak 0.04449119884159218 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa A47? A47 melihat harga ATL sebanyak 0.000096002291123415 USD . Berapakah jumlah dagangan A47? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk A47ialah $ 130.96K USD . Adakah A47 akan naik lebih tinggi tahun ini? A47 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak A47ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Agenda 47 (A47) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan