Ancient8 Logo

Ancient8Hargae(A8)

1 A8 ke USD Harga Langsung:

$0.10483
$0.10483$0.10483
+0.77%1D
USD
Ancient8 (A8) Carta Harga Langsung
Ancient8 (A8) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10273
$ 0.10273$ 0.10273
24J Rendah
$ 0.10653
$ 0.10653$ 0.10653
24J Tinggi

$ 0.10273
$ 0.10273$ 0.10273

$ 0.10653
$ 0.10653$ 0.10653

$ 0.4943303442964241
$ 0.4943303442964241$ 0.4943303442964241

$ 0.061919935797642725
$ 0.061919935797642725$ 0.061919935797642725

+0.14%

+0.77%

+0.41%

+0.41%

Ancient8 (A8) harga masa nyata ialah $ 0.10483. Sepanjang 24 jam yang lalu, A8 didagangkan antara $ 0.10273 rendah dan $ 0.10653 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi A8 sepanjang masa ialah $ 0.4943303442964241, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.061919935797642725.

Dari segi prestasi jangka pendek, A8 telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +0.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ancient8 (A8) Maklumat Pasaran

No.688

$ 36.53M
$ 36.53M$ 36.53M

$ 54.85K
$ 54.85K$ 54.85K

$ 104.83M
$ 104.83M$ 104.83M

348.45M
348.45M 348.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

34.84%

ETH

Had Pasaran semasa Ancient8 ialah $ 36.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.85K. Bekalan edaran A8 ialah 348.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.83M.

Ancient8 (A8) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ancient8 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000801+0.77%
30 Hari$ -0.01806-14.70%
60 Hari$ +0.00221+2.15%
90 Hari$ +0.00202+1.96%
Perubahan Harga Ancient8 Hari Ini

Hari ini, A8 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000801 (+0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAncient8

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01806 (-14.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ancient8

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, A8 mengalami perubahan sebanyak $ +0.00221 (+2.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ancient8

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00202 (+1.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ancient8 (A8)?

Semak Ancient8halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ancient8 (A8)

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Ancient8 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ancient8 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak A8 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ancient8 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ancient8 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ancient8 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ancient8 (A8) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ancient8 (A8) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ancient8.

Semak Ancient8 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ancient8 (A8)

Memahami tokenomik Ancient8 (A8) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token A8 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ancient8 (A8)

Mencari cara membeli Ancient8? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ancient8 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

A8 kepada Mata Wang Tempatan

1 Ancient8(A8) ke VND
2,758.60145
1 Ancient8(A8) ke AUD
A$0.1561967
1 Ancient8(A8) ke GBP
0.0765259
1 Ancient8(A8) ke EUR
0.0880572
1 Ancient8(A8) ke USD
$0.10483
1 Ancient8(A8) ke MYR
RM0.440286
1 Ancient8(A8) ke TRY
4.3284307
1 Ancient8(A8) ke JPY
¥15.30518
1 Ancient8(A8) ke ARS
ARS$153.7090841
1 Ancient8(A8) ke RUB
8.679924
1 Ancient8(A8) ke INR
9.2302815
1 Ancient8(A8) ke IDR
Rp1,718.5243152
1 Ancient8(A8) ke KRW
144.7922443
1 Ancient8(A8) ke PHP
5.9700685
1 Ancient8(A8) ke EGP
￡E.5.0444196
1 Ancient8(A8) ke BRL
R$0.5566473
1 Ancient8(A8) ke CAD
C$0.1436171
1 Ancient8(A8) ke BDT
12.768294
1 Ancient8(A8) ke NGN
156.6956908
1 Ancient8(A8) ke COP
$409.4921875
1 Ancient8(A8) ke ZAR
R.1.8167039
1 Ancient8(A8) ke UAH
4.3158511
1 Ancient8(A8) ke VES
Bs16.7728
1 Ancient8(A8) ke CLP
$99.5885
1 Ancient8(A8) ke PKR
Rs29.7549472
1 Ancient8(A8) ke KZT
56.7256096
1 Ancient8(A8) ke THB
฿3.3210144
1 Ancient8(A8) ke TWD
NT$3.1564313
1 Ancient8(A8) ke AED
د.إ0.3847261
1 Ancient8(A8) ke CHF
Fr0.0828157
1 Ancient8(A8) ke HKD
HK$0.8155774
1 Ancient8(A8) ke AMD
֏40.086992
1 Ancient8(A8) ke MAD
.د.م0.9403251
1 Ancient8(A8) ke MXN
$1.9225822
1 Ancient8(A8) ke SAR
ريال0.3931125
1 Ancient8(A8) ke PLN
0.3763397
1 Ancient8(A8) ke RON
лв0.4486724
1 Ancient8(A8) ke SEK
kr0.9686292
1 Ancient8(A8) ke BGN
лв0.1729695
1 Ancient8(A8) ke HUF
Ft34.562451
1 Ancient8(A8) ke CZK
2.1563531
1 Ancient8(A8) ke KWD
د.ك0.03197315
1 Ancient8(A8) ke ILS
0.3501322
1 Ancient8(A8) ke AOA
Kz95.5598831
1 Ancient8(A8) ke BHD
.د.ب0.03952091
1 Ancient8(A8) ke BMD
$0.10483
1 Ancient8(A8) ke DKK
kr0.6614773
1 Ancient8(A8) ke HNL
L2.7496909
1 Ancient8(A8) ke MUR
4.7435575
1 Ancient8(A8) ke NAD
$1.8208971
1 Ancient8(A8) ke NOK
kr1.027334
1 Ancient8(A8) ke NZD
$0.1750661
1 Ancient8(A8) ke PAB
B/.0.10483
1 Ancient8(A8) ke PGK
K0.4381894
1 Ancient8(A8) ke QAR
ر.ق0.3815812
1 Ancient8(A8) ke RSD
дин.10.3907496

Ancient8 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ancient8, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ancient8 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ancient8

Berapakah nilai Ancient8 (A8) hari ini?
Harga langsung A8 dalam USD ialah 0.10483 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa A8 ke USD?
Harga semasa A8 ke USD ialah $ 0.10483. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ancient8?
Had pasaran untuk A8 ialah $ 36.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran A8?
Bekalan edaran A8 ialah 348.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) A8?
A8 mencapai harga ATH sebanyak 0.4943303442964241 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa A8?
A8 melihat harga ATL sebanyak 0.061919935797642725 USD.
Berapakah jumlah dagangan A8?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk A8ialah $ 54.85K USD.
Adakah A8 akan naik lebih tinggi tahun ini?
A8 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak A8ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator A8-ke-USD

Jumlah

A8
A8
USD
USD

1 A8 = 0.10483 USD

Berdagang A8

A8USDT
$0.10483
$0.10483$0.10483
+0.78%

