Tokenomik Ancient8 (A8)

Lihat cerapan utama tentang Ancient8 (A8), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Ancient8 (A8) Maklumat

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Laman Web Rasmi:
https://ancient8.gg
Kertas putih:
https://docs.ancient8.gg/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF

Ancient8 (A8) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ancient8 (A8), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 39.73M
$ 39.73M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 372.18M
$ 372.18M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 106.76M
$ 106.76M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.49563
$ 0.49563
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.061919935797642725
$ 0.061919935797642725
Harga Semasa:
$ 0.10676
$ 0.10676

Tokenomik Ancient8 (A8): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ancient8 (A8) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token A8 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token A8 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik A8, terokai A8 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.