Apple Harga Hari Ini

Harga langsung Apple (AAPLON) hari ini ialah $ 265.09, dengan 0.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AAPLON kepada USD penukaran adalah $ 265.09 setiap AAPLON.

Apple kini berada pada kedudukan #1651 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.77M, dengan bekalan edaran sebanyak 10.44K AAPLON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AAPLON didagangkan antara $ 263.33 (rendah) dan $ 283.72 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 284.4314753094952, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 226.40537622338067.

Dalam prestasi jangka pendek, AAPLON dipindahkan -1.21% dalam sejam terakhir dan -1.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.33K.

Apple (AAPLON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1651 Modal Pasaran $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Kelantangan (24J) $ 64.33K$ 64.33K $ 64.33K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Bekalan Peredaran 10.44K 10.44K 10.44K Jumlah Bekalan 10,438.12839812 10,438.12839812 10,438.12839812 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Apple ialah $ 2.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.33K. Bekalan edaran AAPLON ialah 10.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10438.12839812. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.77M.