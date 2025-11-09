BursaDEX+
Harga Apple xStock langsung hari ini ialah 273.76 USD.AAPLX modal pasaran ialah 1,642,527.6146902432 USD. Jejaki masa nyata AAPLX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Apple xStock langsung hari ini ialah 273.76 USD.AAPLX modal pasaran ialah 1,642,527.6146902432 USD. Jejaki masa nyata AAPLX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:07:13 (UTC+8)

Apple xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Apple xStock (AAPLX) hari ini ialah $ 273.76, dengan 0.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AAPLX kepada USD penukaran adalah $ 273.76 setiap AAPLX.

Apple xStock kini berada pada kedudukan #1899 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.00K AAPLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AAPLX didagangkan antara $ 269.03 (rendah) dan $ 276.65 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 218.05582778461107, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 204.46269321696604.

Dalam prestasi jangka pendek, AAPLX dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan +1.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 119.25K.

Apple xStock (AAPLX) Maklumat Pasaran

No.1899

$ 1.64M
$ 1.64M

$ 119.25K
$ 119.25K

$ 2.46M
$ 2.46M

6.00K
6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485

SOL

Had Pasaran semasa Apple xStock ialah $ 1.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.25K. Bekalan edaran AAPLX ialah 6.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8999.85946485. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.

Apple xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 269.03
$ 269.03
24J Rendah
$ 276.65
$ 276.65
24J Tinggi

$ 269.03
$ 269.03

$ 276.65
$ 276.65

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604

+0.19%

+0.74%

+1.33%

+1.33%

Apple xStock (AAPLX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Apple xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.0108+0.74%
30 Hari$ +24.85+9.98%
60 Hari$ +46.96+20.70%
90 Hari$ +45.61+19.99%
Perubahan Harga Apple xStock Hari Ini

Hari ini, AAPLX mencatatkan perubahan sebanyak $ +2.0108 (+0.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariApple xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +24.85 (+9.98%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Apple xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AAPLX mengalami perubahan sebanyak $ +46.96 (+20.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Apple xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +45.61 (+19.99%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Apple xStock (AAPLX)?

Semak Apple xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Apple xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Apple xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Apple xStock?

AAPLX price factors include: Apple's quarterly earnings and revenue, iPhone sales volume, new product launches (iPad, Mac, services), market sentiment toward tech stocks, Federal Reserve interest rate decisions, supply chain disruptions, competition from Samsung/Google, regulatory issues, macroeconomic conditions, and overall stock market trends.

Mengapa orang ingin tahu harga Apple xStock hari ini?

People want to know AAPLX price today for several reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss assessment, and staying informed about their holdings' performance. Real-time pricing helps traders make quick decisions and monitor market trends.

Ramalan Harga untuk Apple xStock

Apple xStock (AAPLX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AAPLX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Apple xStock (AAPLX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Apple xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Apple xStock yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AAPLX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Apple xStock Ramalan Harga.

Perihal Apple xStock

AAPLX is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and decentralization. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. AAPLX's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system through a process called minting. The asset is typically used for transactions within its native ecosystem, but it can also be used for other purposes such as smart contracts and decentralized applications. Its design aims to offer a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Apple xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Apple xStock? Membeli AAPLX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Apple xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Apple xStock (AAPLX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 6.00K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Apple xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Apple xStock (AAPLX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Apple xStock

Apakah itu Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Apple xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Apple xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Apple xStock

Berapakah nilai 1 Apple xStock pada tahun 2030?
Jika Apple xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Apple xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:07:13 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

