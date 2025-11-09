Apple xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Apple xStock (AAPLX) hari ini ialah $ 273.76, dengan 0.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AAPLX kepada USD penukaran adalah $ 273.76 setiap AAPLX.

Apple xStock kini berada pada kedudukan #1899 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 6.00K AAPLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AAPLX didagangkan antara $ 269.03 (rendah) dan $ 276.65 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 218.05582778461107, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 204.46269321696604.

Dalam prestasi jangka pendek, AAPLX dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan +1.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 119.25K.

Apple xStock (AAPLX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1899 Modal Pasaran $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Kelantangan (24J) $ 119.25K$ 119.25K $ 119.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Bekalan Peredaran 6.00K 6.00K 6.00K Jumlah Bekalan 8,999.85946485 8,999.85946485 8,999.85946485 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Apple xStock ialah $ 1.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.25K. Bekalan edaran AAPLX ialah 6.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8999.85946485. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.