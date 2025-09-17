Apakah itu AASToken (AAST)

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

AASToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AASToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak AAST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang AASToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AASToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AASToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AASToken (AAST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AASToken (AAST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AASToken.

Semak AASToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik AASToken (AAST)

Memahami tokenomik AASToken (AAST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AAST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AASToken (AAST)

Mencari cara membeli AASToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AASToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AAST kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

AASToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AASToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AASToken Berapakah nilai AASToken (AAST) hari ini? Harga langsung AAST dalam USD ialah 0.00202 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AAST ke USD? $ 0.00202 . Lihat Harga semasa AAST ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AASToken? Had pasaran untuk AAST ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AAST? Bekalan edaran AAST ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AAST? AAST mencapai harga ATH sebanyak 3.1872697207469383 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AAST? AAST melihat harga ATL sebanyak 0.000807830115768365 USD . Berapakah jumlah dagangan AAST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AASTialah $ 3.68K USD . Adakah AAST akan naik lebih tinggi tahun ini? AAST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AASTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AASToken (AAST) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan