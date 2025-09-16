Apakah itu AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Tokenomik AaveToken (AAVE)

Memahami tokenomik AaveToken (AAVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AAVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AaveToken Berapakah nilai AaveToken (AAVE) hari ini? Harga langsung AAVE dalam USD ialah 294.79 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AAVE ke USD? $ 294.79 . Lihat Harga semasa AAVE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AaveToken? Had pasaran untuk AAVE ialah $ 4.49B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AAVE? Bekalan edaran AAVE ialah 15.23M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AAVE? AAVE mencapai harga ATH sebanyak 666.86497857 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AAVE? AAVE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan AAVE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AAVEialah $ 2.41M USD . Adakah AAVE akan naik lebih tinggi tahun ini? AAVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AAVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AaveToken (AAVE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

