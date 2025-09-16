Lagi Mengenai AAVE

1 AAVE ke USD Harga Langsung:

$294.79
-0.91%1D
AaveToken (AAVE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:13:25 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) Maklumat Harga (USD)

AaveToken (AAVE) harga masa nyata ialah $ 294.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, AAVE didagangkan antara $ 293.19 rendah dan $ 300.35 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AAVE sepanjang masa ialah $ 666.86497857, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AAVE telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan -3.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AaveToken (AAVE) Maklumat Pasaran

$ 4.49B
$ 4.49B$ 4.49B

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 4.72B
$ 4.72B$ 4.72B

15.23M
15.23M 15.23M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

ETH

Had Pasaran semasa AaveToken ialah $ 4.49B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.41M. Bekalan edaran AAVE ialah 15.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 16000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.72B.

AaveToken (AAVE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AaveToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2.7072-0.91%
30 Hari$ -10.29-3.38%
60 Hari$ -22.83-7.19%
90 Hari$ +34.88+13.42%
Perubahan Harga AaveToken Hari Ini

Hari ini, AAVE mencatatkan perubahan sebanyak $ -2.7072 (-0.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAaveToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -10.29 (-3.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AaveToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AAVE mengalami perubahan sebanyak $ -22.83 (-7.19%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AaveToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +34.88 (+13.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AaveToken (AAVE)?

Semak AaveTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AaveToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AAVE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AaveToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AaveToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AaveToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AaveToken (AAVE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AaveToken (AAVE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AaveToken.

Semak AaveToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik AaveToken (AAVE)

Memahami tokenomik AaveToken (AAVE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AAVE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AaveToken (AAVE)

Mencari cara membeli AaveToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AaveToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AAVE kepada Mata Wang Tempatan

AaveToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AaveToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AaveToken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AaveToken

Berapakah nilai AaveToken (AAVE) hari ini?
Harga langsung AAVE dalam USD ialah 294.79 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AAVE ke USD?
Harga semasa AAVE ke USD ialah $ 294.79. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AaveToken?
Had pasaran untuk AAVE ialah $ 4.49B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AAVE?
Bekalan edaran AAVE ialah 15.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AAVE?
AAVE mencapai harga ATH sebanyak 666.86497857 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AAVE?
AAVE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AAVE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AAVEialah $ 2.41M USD.
Adakah AAVE akan naik lebih tinggi tahun ini?
AAVE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AAVEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:13:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

