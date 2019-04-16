Tokenomik Newton (AB)
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Newton (AB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Newton (AB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Newton (AB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Newton (AB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AB, terokai AB harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.