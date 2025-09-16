Lagi Mengenai ABBC

Maklumat Harga ABBC

Kertas putih ABBC

Laman Web Rasmi ABBC

Tokenomik ABBC

Ramalan Harga ABBC

Sejarah ABBC

ABBC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ABBC-ke-Fiat

ABBC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ABBC Coin Logo

ABBC CoinHargae(ABBC)

1 ABBC ke USD Harga Langsung:

$0.006291
$0.006291$0.006291
+1.46%1D
USD
ABBC Coin (ABBC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:15:42 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005812
$ 0.005812$ 0.005812
24J Rendah
$ 0.00634
$ 0.00634$ 0.00634
24J Tinggi

$ 0.005812
$ 0.005812$ 0.005812

$ 0.00634
$ 0.00634$ 0.00634

$ 2.05421
$ 2.05421$ 2.05421

$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872

+0.30%

+1.46%

-23.19%

-23.19%

ABBC Coin (ABBC) harga masa nyata ialah $ 0.006291. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABBC didagangkan antara $ 0.005812 rendah dan $ 0.00634 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABBC sepanjang masa ialah $ 2.05421, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000710730004387872.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABBC telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +1.46% dalam 24 jam dan -23.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ABBC Coin (ABBC) Maklumat Pasaran

No.1428

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

$ 7.71M
$ 7.71M$ 7.71M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86
907,217,636.86 907,217,636.86

73.89%

ABBC

Had Pasaran semasa ABBC Coin ialah $ 5.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.76K. Bekalan edaran ABBC ialah 905.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 907217636.86. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.71M.

ABBC Coin (ABBC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ABBC Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00009053+1.46%
30 Hari$ +0.000518+8.97%
60 Hari$ -0.007026-52.76%
90 Hari$ -0.000442-6.57%
Perubahan Harga ABBC Coin Hari Ini

Hari ini, ABBC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00009053 (+1.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariABBC Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000518 (+8.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ABBC Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ABBC mengalami perubahan sebanyak $ -0.007026 (-52.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ABBC Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000442 (-6.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ABBC Coin (ABBC)?

Semak ABBC Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ABBC Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ABBC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ABBC Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ABBC Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ABBC Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ABBC Coin (ABBC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ABBC Coin (ABBC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ABBC Coin.

Semak ABBC Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik ABBC Coin (ABBC)

Memahami tokenomik ABBC Coin (ABBC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ABBC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ABBC Coin (ABBC)

Mencari cara membeli ABBC Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ABBC Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ABBC kepada Mata Wang Tempatan

1 ABBC Coin(ABBC) ke VND
165.547665
1 ABBC Coin(ABBC) ke AUD
A$0.00937359
1 ABBC Coin(ABBC) ke GBP
0.00459243
1 ABBC Coin(ABBC) ke EUR
0.00528444
1 ABBC Coin(ABBC) ke USD
$0.006291
1 ABBC Coin(ABBC) ke MYR
RM0.0264222
1 ABBC Coin(ABBC) ke TRY
0.25962957
1 ABBC Coin(ABBC) ke JPY
¥0.918486
1 ABBC Coin(ABBC) ke ARS
ARS$9.19731618
1 ABBC Coin(ABBC) ke RUB
0.52271919
1 ABBC Coin(ABBC) ke INR
0.55385964
1 ABBC Coin(ABBC) ke IDR
Rp103.13113104
1 ABBC Coin(ABBC) ke KRW
8.68919211
1 ABBC Coin(ABBC) ke PHP
0.35814663
1 ABBC Coin(ABBC) ke EGP
￡E.0.30247128
1 ABBC Coin(ABBC) ke BRL
R$0.03340521
1 ABBC Coin(ABBC) ke CAD
C$0.00861867
1 ABBC Coin(ABBC) ke BDT
0.7662438
1 ABBC Coin(ABBC) ke NGN
9.40353516
1 ABBC Coin(ABBC) ke COP
$24.57421875
1 ABBC Coin(ABBC) ke ZAR
R.0.10927467
1 ABBC Coin(ABBC) ke UAH
0.25900047
1 ABBC Coin(ABBC) ke VES
Bs1.00656
1 ABBC Coin(ABBC) ke CLP
$5.97645
1 ABBC Coin(ABBC) ke PKR
Rs1.78563744
1 ABBC Coin(ABBC) ke KZT
3.40418592
1 ABBC Coin(ABBC) ke THB
฿0.19923597
1 ABBC Coin(ABBC) ke TWD
NT$0.18942201
1 ABBC Coin(ABBC) ke AED
د.إ0.02308797
1 ABBC Coin(ABBC) ke CHF
Fr0.00490698
1 ABBC Coin(ABBC) ke HKD
HK$0.04894398
1 ABBC Coin(ABBC) ke AMD
֏2.4056784
1 ABBC Coin(ABBC) ke MAD
.د.م0.05643027
1 ABBC Coin(ABBC) ke MXN
$0.11556567
1 ABBC Coin(ABBC) ke SAR
ريال0.02359125
1 ABBC Coin(ABBC) ke PLN
0.02258469
1 ABBC Coin(ABBC) ke RON
лв0.02692548
1 ABBC Coin(ABBC) ke SEK
kr0.05812884
1 ABBC Coin(ABBC) ke BGN
лв0.01038015
1 ABBC Coin(ABBC) ke HUF
Ft2.07275868
1 ABBC Coin(ABBC) ke CZK
0.12928005
1 ABBC Coin(ABBC) ke KWD
د.ك0.001918755
1 ABBC Coin(ABBC) ke ILS
0.02094903
1 ABBC Coin(ABBC) ke AOA
Kz5.73468687
1 ABBC Coin(ABBC) ke BHD
.د.ب0.002371707
1 ABBC Coin(ABBC) ke BMD
$0.006291
1 ABBC Coin(ABBC) ke DKK
kr0.03969621
1 ABBC Coin(ABBC) ke HNL
L0.16501293
1 ABBC Coin(ABBC) ke MUR
0.28466775
1 ABBC Coin(ABBC) ke NAD
$0.10927467
1 ABBC Coin(ABBC) ke NOK
kr0.06158889
1 ABBC Coin(ABBC) ke NZD
$0.01050597
1 ABBC Coin(ABBC) ke PAB
B/.0.006291
1 ABBC Coin(ABBC) ke PGK
K0.02629638
1 ABBC Coin(ABBC) ke QAR
ر.ق0.02289924
1 ABBC Coin(ABBC) ke RSD
дин.0.62312355

ABBC Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ABBC Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ABBC Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ABBC Coin

Berapakah nilai ABBC Coin (ABBC) hari ini?
Harga langsung ABBC dalam USD ialah 0.006291 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ABBC ke USD?
Harga semasa ABBC ke USD ialah $ 0.006291. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ABBC Coin?
Had pasaran untuk ABBC ialah $ 5.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ABBC?
Bekalan edaran ABBC ialah 905.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ABBC?
ABBC mencapai harga ATH sebanyak 2.05421 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ABBC?
ABBC melihat harga ATL sebanyak 0.000710730004387872 USD.
Berapakah jumlah dagangan ABBC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ABBCialah $ 56.76K USD.
Adakah ABBC akan naik lebih tinggi tahun ini?
ABBC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ABBCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:15:42 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ABBC-ke-USD

Jumlah

ABBC
ABBC
USD
USD

1 ABBC = 0.006291 USD

Berdagang ABBC

ABBCUSDT
$0.006291
$0.006291$0.006291
+1.48%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan