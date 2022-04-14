Tokenomik ABBC Coin (ABBC)

Tokenomik ABBC Coin (ABBC)

Lihat cerapan utama tentang ABBC Coin (ABBC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ABBC Coin (ABBC) Maklumat

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Laman Web Rasmi:
https://abbccoin.com/
Kertas putih:
https://abbccoin.com/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://e.abbcnet.io/

ABBC Coin (ABBC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ABBC Coin (ABBC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M
Jumlah Bekalan:
$ 907.22M
$ 907.22M$ 907.22M
Bekalan Edaran:
$ 905.30M
$ 905.30M$ 905.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872
Harga Semasa:
$ 0.007377
$ 0.007377$ 0.007377

Tokenomik ABBC Coin (ABBC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ABBC Coin (ABBC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ABBC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ABBC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ABBC, terokai ABBC harga langsung token!

Cara Membeli ABBC

Berminat untuk menambah ABBC Coin (ABBC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ABBC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

ABBC Coin (ABBC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ABBC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ABBC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ABBC? Halaman ramalan harga ABBC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.