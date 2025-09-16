Lagi Mengenai ABEY

Maklumat Harga ABEY

Kertas putih ABEY

Laman Web Rasmi ABEY

Tokenomik ABEY

Ramalan Harga ABEY

Sejarah ABEY

ABEY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ABEY-ke-Fiat

ABEY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ABEY Logo

ABEYHargae(ABEY)

1 ABEY ke USD Harga Langsung:

$0.0688
$0.0688$0.0688
-1.85%1D
USD
ABEY (ABEY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:26:08 (UTC+8)

ABEY (ABEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0688
$ 0.0688$ 0.0688
24J Rendah
$ 0.0742
$ 0.0742$ 0.0742
24J Tinggi

$ 0.0688
$ 0.0688$ 0.0688

$ 0.0742
$ 0.0742$ 0.0742

$ 1.1184874245817253
$ 1.1184874245817253$ 1.1184874245817253

$ 0.0676327941493136
$ 0.0676327941493136$ 0.0676327941493136

0.00%

-1.84%

-2.83%

-2.83%

ABEY (ABEY) harga masa nyata ialah $ 0.0688. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABEY didagangkan antara $ 0.0688 rendah dan $ 0.0742 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABEY sepanjang masa ialah $ 1.1184874245817253, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0676327941493136.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABEY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.84% dalam 24 jam dan -2.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ABEY (ABEY) Maklumat Pasaran

No.3789

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.37K
$ 4.37K$ 4.37K

$ 79.81M
$ 79.81M$ 79.81M

0.00
0.00 0.00

1,159,996,027
1,159,996,027 1,159,996,027

ABEY

Had Pasaran semasa ABEY ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.37K. Bekalan edaran ABEY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1159996027. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.81M.

ABEY (ABEY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ABEY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001297-1.84%
30 Hari$ -0.013-15.90%
60 Hari$ -0.0203-22.79%
90 Hari$ -0.0212-23.56%
Perubahan Harga ABEY Hari Ini

Hari ini, ABEY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001297 (-1.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariABEY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.013 (-15.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ABEY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ABEY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0203 (-22.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ABEY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0212 (-23.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ABEY (ABEY)?

Semak ABEYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ABEY (ABEY)

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

ABEY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ABEY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ABEY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ABEY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ABEY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ABEY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ABEY (ABEY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ABEY (ABEY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ABEY.

Semak ABEY ramalan harga sekarang!

Tokenomik ABEY (ABEY)

Memahami tokenomik ABEY (ABEY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ABEY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ABEY (ABEY)

Mencari cara membeli ABEY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ABEY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ABEY kepada Mata Wang Tempatan

1 ABEY(ABEY) ke VND
1,810.472
1 ABEY(ABEY) ke AUD
A$0.1032
1 ABEY(ABEY) ke GBP
0.050224
1 ABEY(ABEY) ke EUR
0.057792
1 ABEY(ABEY) ke USD
$0.0688
1 ABEY(ABEY) ke MYR
RM0.28896
1 ABEY(ABEY) ke TRY
2.840064
1 ABEY(ABEY) ke JPY
¥10.0448
1 ABEY(ABEY) ke ARS
ARS$100.584224
1 ABEY(ABEY) ke RUB
5.72416
1 ABEY(ABEY) ke INR
6.055776
1 ABEY(ABEY) ke IDR
Rp1,127.868672
1 ABEY(ABEY) ke KRW
95.158656
1 ABEY(ABEY) ke PHP
3.90784
1 ABEY(ABEY) ke EGP
￡E.3.307904
1 ABEY(ABEY) ke BRL
R$0.36464
1 ABEY(ABEY) ke CAD
C$0.094256
1 ABEY(ABEY) ke BDT
8.37984
1 ABEY(ABEY) ke NGN
102.839488
1 ABEY(ABEY) ke COP
$267.70424
1 ABEY(ABEY) ke ZAR
R.1.194368
1 ABEY(ABEY) ke UAH
2.832496
1 ABEY(ABEY) ke VES
Bs11.008
1 ABEY(ABEY) ke CLP
$65.36
1 ABEY(ABEY) ke PKR
Rs19.528192
1 ABEY(ABEY) ke KZT
37.229056
1 ABEY(ABEY) ke THB
฿2.182336
1 ABEY(ABEY) ke TWD
NT$2.070192
1 ABEY(ABEY) ke AED
د.إ0.252496
1 ABEY(ABEY) ke CHF
Fr0.053664
1 ABEY(ABEY) ke HKD
HK$0.535264
1 ABEY(ABEY) ke AMD
֏26.30912
1 ABEY(ABEY) ke MAD
.د.م0.617136
1 ABEY(ABEY) ke MXN
$1.260416
1 ABEY(ABEY) ke SAR
ريال0.258
1 ABEY(ABEY) ke PLN
0.246992
1 ABEY(ABEY) ke RON
лв0.293776
1 ABEY(ABEY) ke SEK
kr0.635712
1 ABEY(ABEY) ke BGN
лв0.11352
1 ABEY(ABEY) ke HUF
Ft22.661344
1 ABEY(ABEY) ke CZK
1.413152
1 ABEY(ABEY) ke KWD
د.ك0.0209152
1 ABEY(ABEY) ke ILS
0.229104
1 ABEY(ABEY) ke AOA
Kz62.716016
1 ABEY(ABEY) ke BHD
.د.ب0.0259376
1 ABEY(ABEY) ke BMD
$0.0688
1 ABEY(ABEY) ke DKK
kr0.43344
1 ABEY(ABEY) ke HNL
L1.804624
1 ABEY(ABEY) ke MUR
3.1132
1 ABEY(ABEY) ke NAD
$1.195056
1 ABEY(ABEY) ke NOK
kr0.672864
1 ABEY(ABEY) ke NZD
$0.114896
1 ABEY(ABEY) ke PAB
B/.0.0688
1 ABEY(ABEY) ke PGK
K0.287584
1 ABEY(ABEY) ke QAR
ر.ق0.250432
1 ABEY(ABEY) ke RSD
дин.6.8112

ABEY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ABEY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ABEY Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ABEY

Berapakah nilai ABEY (ABEY) hari ini?
Harga langsung ABEY dalam USD ialah 0.0688 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ABEY ke USD?
Harga semasa ABEY ke USD ialah $ 0.0688. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ABEY?
Had pasaran untuk ABEY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ABEY?
Bekalan edaran ABEY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ABEY?
ABEY mencapai harga ATH sebanyak 1.1184874245817253 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ABEY?
ABEY melihat harga ATL sebanyak 0.0676327941493136 USD.
Berapakah jumlah dagangan ABEY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ABEYialah $ 4.37K USD.
Adakah ABEY akan naik lebih tinggi tahun ini?
ABEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ABEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:26:08 (UTC+8)

ABEY (ABEY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ABEY-ke-USD

Jumlah

ABEY
ABEY
USD
USD

1 ABEY = 0.0688 USD

Berdagang ABEY

ABEYUSDT
$0.0688
$0.0688$0.0688
-1.84%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan