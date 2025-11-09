Airbnb Harga Hari Ini

Harga langsung Airbnb (ABNBON) hari ini ialah $ 122.62, dengan 0.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ABNBON kepada USD penukaran adalah $ 122.62 setiap ABNBON.

Airbnb kini berada pada kedudukan #2081 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.08M, dengan bekalan edaran sebanyak 8.81K ABNBON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ABNBON didagangkan antara $ 121.85 (rendah) dan $ 133.62 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 130.8760170750456, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 116.3795118425523.

Dalam prestasi jangka pendek, ABNBON dipindahkan -1.76% dalam sejam terakhir dan -3.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.12K.

Airbnb (ABNBON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2081 Modal Pasaran $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Kelantangan (24J) $ 59.12K$ 59.12K $ 59.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Bekalan Peredaran 8.81K 8.81K 8.81K Jumlah Bekalan 8,812.05903428 8,812.05903428 8,812.05903428 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Airbnb ialah $ 1.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.12K. Bekalan edaran ABNBON ialah 8.81K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8812.05903428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08M.