Apakah itu ApeBond (ABOND)

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

ApeBond Ramalan Harga (USD)

Tokenomik ApeBond (ABOND)

Memahami tokenomik ApeBond (ABOND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ABOND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ApeBond (ABOND)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ApeBond Berapakah nilai ApeBond (ABOND) hari ini? Harga langsung ABOND dalam USD ialah 0.001736 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ABOND ke USD? $ 0.001736 . Lihat Harga semasa ABOND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ApeBond? Had pasaran untuk ABOND ialah $ 596.77K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ABOND? Bekalan edaran ABOND ialah 343.76M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ABOND? ABOND mencapai harga ATH sebanyak 0.08104676105477272 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ABOND? ABOND melihat harga ATL sebanyak 0.000855833319246407 USD . Berapakah jumlah dagangan ABOND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ABONDialah $ 63.90K USD . Adakah ABOND akan naik lebih tinggi tahun ini? ABOND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ABONDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

