Abbott Harga Hari Ini

Harga langsung Abbott (ABTON) hari ini ialah $ 126.8, dengan 0.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ABTON kepada USD penukaran adalah $ 126.8 setiap ABTON.

Abbott kini berada pada kedudukan #1880 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.68M, dengan bekalan edaran sebanyak 13.25K ABTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ABTON didagangkan antara $ 126.03 (rendah) dan $ 131.27 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 235.31115975890665, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 122.32387218541305.

Dalam prestasi jangka pendek, ABTON dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan +3.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.71K.

Abbott (ABTON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1880 Modal Pasaran $ 1.68M Kelantangan (24J) $ 56.71K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M Bekalan Peredaran 13.25K Jumlah Bekalan 13,254.81342422 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Abbott ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.71K. Bekalan edaran ABTON ialah 13.25K, dengan jumlah bekalan sebanyak 13254.81342422. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.