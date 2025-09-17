Apakah itu Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Acala Token (ACA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Acala Token (ACA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Acala Token.

Tokenomik Acala Token (ACA)

Memahami tokenomik Acala Token (ACA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Acala Token (ACA)

ACA kepada Mata Wang Tempatan

Acala Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Acala Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Acala Token Berapakah nilai Acala Token (ACA) hari ini? Harga langsung ACA dalam USD ialah 0.02935 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ACA ke USD? $ 0.02935 . Lihat Harga semasa ACA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Acala Token? Had pasaran untuk ACA ialah $ 34.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ACA? Bekalan edaran ACA ialah 1.17B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACA? ACA mencapai harga ATH sebanyak 3.100866505762959 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACA? ACA melihat harga ATL sebanyak 0.022200074441219506 USD . Berapakah jumlah dagangan ACA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACAialah $ 360.21K USD . Adakah ACA akan naik lebih tinggi tahun ini? ACA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Acala Token (ACA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

