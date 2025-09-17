Lagi Mengenai ACA

Acala Token Logo

Acala TokenHargae(ACA)

1 ACA ke USD Harga Langsung:

$0.02934
$0.02934$0.02934
+0.41%1D
USD
Acala Token (ACA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:13:04 (UTC+8)

Acala Token (ACA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02814
$ 0.02814$ 0.02814
24J Rendah
$ 0.02948
$ 0.02948$ 0.02948
24J Tinggi

$ 0.02814
$ 0.02814$ 0.02814

$ 0.02948
$ 0.02948$ 0.02948

$ 3.100866505762959
$ 3.100866505762959$ 3.100866505762959

$ 0.022200074441219506
$ 0.022200074441219506$ 0.022200074441219506

-0.11%

+0.41%

-0.34%

-0.34%

Acala Token (ACA) harga masa nyata ialah $ 0.02935. Sepanjang 24 jam yang lalu, ACA didagangkan antara $ 0.02814 rendah dan $ 0.02948 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ACA sepanjang masa ialah $ 3.100866505762959, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.022200074441219506.

Dari segi prestasi jangka pendek, ACA telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan -0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Acala Token (ACA) Maklumat Pasaran

No.721

$ 34.24M
$ 34.24M$ 34.24M

$ 360.21K
$ 360.21K$ 360.21K

$ 46.96M
$ 46.96M$ 46.96M

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

Had Pasaran semasa Acala Token ialah $ 34.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 360.21K. Bekalan edaran ACA ialah 1.17B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1600000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.96M.

Acala Token (ACA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Acala Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001198+0.41%
30 Hari$ -0.00062-2.07%
60 Hari$ -0.0011-3.62%
90 Hari$ +0.00386+15.14%
Perubahan Harga Acala Token Hari Ini

Hari ini, ACA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001198 (+0.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAcala Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00062 (-2.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Acala Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ACA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0011 (-3.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Acala Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00386 (+15.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Acala Token (ACA)?

Semak Acala Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Acala Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ACA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Acala Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Acala Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Acala Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Acala Token (ACA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Acala Token (ACA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Acala Token.

Semak Acala Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Acala Token (ACA)

Memahami tokenomik Acala Token (ACA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Acala Token (ACA)

Mencari cara membeli Acala Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Acala Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ACA kepada Mata Wang Tempatan

1 Acala Token(ACA) ke VND
772.34525
1 Acala Token(ACA) ke AUD
A$0.0437315
1 Acala Token(ACA) ke GBP
0.0214255
1 Acala Token(ACA) ke EUR
0.024654
1 Acala Token(ACA) ke USD
$0.02935
1 Acala Token(ACA) ke MYR
RM0.12327
1 Acala Token(ACA) ke TRY
1.2112745
1 Acala Token(ACA) ke JPY
¥4.2851
1 Acala Token(ACA) ke ARS
ARS$43.098127
1 Acala Token(ACA) ke RUB
2.44192
1 Acala Token(ACA) ke INR
2.582213
1 Acala Token(ACA) ke IDR
Rp481.147464
1 Acala Token(ACA) ke KRW
40.4827485
1 Acala Token(ACA) ke PHP
1.6679605
1 Acala Token(ACA) ke EGP
￡E.1.411148
1 Acala Token(ACA) ke BRL
R$0.1552615
1 Acala Token(ACA) ke CAD
C$0.0402095
1 Acala Token(ACA) ke BDT
3.57483
1 Acala Token(ACA) ke NGN
43.871206
1 Acala Token(ACA) ke COP
$114.2023175
1 Acala Token(ACA) ke ZAR
R.0.508342
1 Acala Token(ACA) ke UAH
1.2083395
1 Acala Token(ACA) ke VES
Bs4.696
1 Acala Token(ACA) ke CLP
$27.85315
1 Acala Token(ACA) ke PKR
Rs8.330704
1 Acala Token(ACA) ke KZT
15.881872
1 Acala Token(ACA) ke THB
฿0.929221
1 Acala Token(ACA) ke TWD
NT$0.883435
1 Acala Token(ACA) ke AED
د.إ0.1077145
1 Acala Token(ACA) ke CHF
Fr0.022893
1 Acala Token(ACA) ke HKD
HK$0.228343
1 Acala Token(ACA) ke AMD
֏11.22344
1 Acala Token(ACA) ke MAD
.د.م0.2632695
1 Acala Token(ACA) ke MXN
$0.536518
1 Acala Token(ACA) ke SAR
ريال0.1100625
1 Acala Token(ACA) ke PLN
0.105073
1 Acala Token(ACA) ke RON
лв0.125031
1 Acala Token(ACA) ke SEK
kr0.270607
1 Acala Token(ACA) ke BGN
лв0.0484275
1 Acala Token(ACA) ke HUF
Ft9.6323765
1 Acala Token(ACA) ke CZK
0.601088
1 Acala Token(ACA) ke KWD
د.ك0.0089224
1 Acala Token(ACA) ke ILS
0.0977355
1 Acala Token(ACA) ke AOA
Kz26.7545795
1 Acala Token(ACA) ke BHD
.د.ب0.01106495
1 Acala Token(ACA) ke BMD
$0.02935
1 Acala Token(ACA) ke DKK
kr0.1846115
1 Acala Token(ACA) ke HNL
L0.7698505
1 Acala Token(ACA) ke MUR
1.3280875
1 Acala Token(ACA) ke NAD
$0.5098095
1 Acala Token(ACA) ke NOK
kr0.2861625
1 Acala Token(ACA) ke NZD
$0.048721
1 Acala Token(ACA) ke PAB
B/.0.02935
1 Acala Token(ACA) ke PGK
K0.122683
1 Acala Token(ACA) ke QAR
ر.ق0.106834
1 Acala Token(ACA) ke RSD
дин.2.898019

Acala Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Acala Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Acala Token Rasmi
Peneroka Blok

Berapakah nilai Acala Token (ACA) hari ini?
Harga langsung ACA dalam USD ialah 0.02935 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ACA ke USD?
Harga semasa ACA ke USD ialah $ 0.02935. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Acala Token?
Had pasaran untuk ACA ialah $ 34.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ACA?
Bekalan edaran ACA ialah 1.17B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACA?
ACA mencapai harga ATH sebanyak 3.100866505762959 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACA?
ACA melihat harga ATL sebanyak 0.022200074441219506 USD.
Berapakah jumlah dagangan ACA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACAialah $ 360.21K USD.
Adakah ACA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ACA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:13:04 (UTC+8)

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ACA-ke-USD

Jumlah

ACA
ACA
USD
USD

1 ACA = 0.02935 USD

Berdagang ACA

ACAUSDT
$0.02934
$0.02934$0.02934
+0.27%

