Fusionist Logo

FusionistHargae(ACE)

1 ACE ke USD Harga Langsung:

$0.6052
$0.6052$0.6052
-0.72%1D
USD
Fusionist (ACE) Carta Harga Langsung
Fusionist (ACE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5816
$ 0.5816$ 0.5816
24J Rendah
$ 0.6116
$ 0.6116$ 0.6116
24J Tinggi

$ 0.5816
$ 0.5816$ 0.5816

$ 0.6116
$ 0.6116$ 0.6116

$ 17.948923927407268
$ 17.948923927407268$ 17.948923927407268

$ 0.4264239671179304
$ 0.4264239671179304$ 0.4264239671179304

-0.38%

-0.72%

+18.51%

+18.51%

Fusionist (ACE) harga masa nyata ialah $ 0.6054. Sepanjang 24 jam yang lalu, ACE didagangkan antara $ 0.5816 rendah dan $ 0.6116 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ACE sepanjang masa ialah $ 17.948923927407268, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.4264239671179304.

Dari segi prestasi jangka pendek, ACE telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +18.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Fusionist (ACE) Maklumat Pasaran

No.613

$ 45.37M
$ 45.37M$ 45.37M

$ 518.30K
$ 518.30K$ 518.30K

$ 88.99M
$ 88.99M$ 88.99M

74.94M
74.94M 74.94M

147,000,000
147,000,000 147,000,000

146,307,870
146,307,870 146,307,870

50.97%

BSC

Had Pasaran semasa Fusionist ialah $ 45.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 518.30K. Bekalan edaran ACE ialah 74.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 146307870. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.99M.

Fusionist (ACE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Fusionist hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004389-0.72%
30 Hari$ +0.0412+7.30%
60 Hari$ -0.0018-0.30%
90 Hari$ +0.0722+13.54%
Perubahan Harga Fusionist Hari Ini

Hari ini, ACE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.004389 (-0.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFusionist

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0412 (+7.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Fusionist

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ACE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0018 (-0.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Fusionist

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0722 (+13.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Fusionist (ACE)?

Semak Fusionisthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Fusionist (ACE)

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Fusionist tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Fusionist pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ACE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Fusionist di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Fusionist anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Fusionist Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Fusionist (ACE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Fusionist (ACE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fusionist.

Semak Fusionist ramalan harga sekarang!

Tokenomik Fusionist (ACE)

Memahami tokenomik Fusionist (ACE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Fusionist (ACE)

Mencari cara membeli Fusionist? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Fusionist di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ACE kepada Mata Wang Tempatan

1 Fusionist(ACE) ke VND
15,931.101
1 Fusionist(ACE) ke AUD
A$0.902046
1 Fusionist(ACE) ke GBP
0.441942
1 Fusionist(ACE) ke EUR
0.508536
1 Fusionist(ACE) ke USD
$0.6054
1 Fusionist(ACE) ke MYR
RM2.54268
1 Fusionist(ACE) ke TRY
24.984858
1 Fusionist(ACE) ke JPY
¥88.3884
1 Fusionist(ACE) ke ARS
ARS$888.981468
1 Fusionist(ACE) ke RUB
50.36928
1 Fusionist(ACE) ke INR
53.263092
1 Fusionist(ACE) ke IDR
Rp9,924.588576
1 Fusionist(ACE) ke KRW
835.034274
1 Fusionist(ACE) ke PHP
34.404882
1 Fusionist(ACE) ke EGP
￡E.29.107632
1 Fusionist(ACE) ke BRL
R$3.202566
1 Fusionist(ACE) ke CAD
C$0.829398
1 Fusionist(ACE) ke BDT
73.73772
1 Fusionist(ACE) ke NGN
904.927704
1 Fusionist(ACE) ke COP
$2,355.64167
1 Fusionist(ACE) ke ZAR
R.10.485528
1 Fusionist(ACE) ke UAH
24.924318
1 Fusionist(ACE) ke VES
Bs96.864
1 Fusionist(ACE) ke CLP
$574.5246
1 Fusionist(ACE) ke PKR
Rs171.836736
1 Fusionist(ACE) ke KZT
327.594048
1 Fusionist(ACE) ke THB
฿19.166964
1 Fusionist(ACE) ke TWD
NT$18.22254
1 Fusionist(ACE) ke AED
د.إ2.221818
1 Fusionist(ACE) ke CHF
Fr0.472212
1 Fusionist(ACE) ke HKD
HK$4.710012
1 Fusionist(ACE) ke AMD
֏231.50496
1 Fusionist(ACE) ke MAD
.د.م5.430438
1 Fusionist(ACE) ke MXN
$11.066712
1 Fusionist(ACE) ke SAR
ريال2.27025
1 Fusionist(ACE) ke PLN
2.167332
1 Fusionist(ACE) ke RON
лв2.579004
1 Fusionist(ACE) ke SEK
kr5.581788
1 Fusionist(ACE) ke BGN
лв0.99891
1 Fusionist(ACE) ke HUF
Ft198.686226
1 Fusionist(ACE) ke CZK
12.398592
1 Fusionist(ACE) ke KWD
د.ك0.1840416
1 Fusionist(ACE) ke ILS
2.015982
1 Fusionist(ACE) ke AOA
Kz551.864478
1 Fusionist(ACE) ke BHD
.د.ب0.2282358
1 Fusionist(ACE) ke BMD
$0.6054
1 Fusionist(ACE) ke DKK
kr3.807966
1 Fusionist(ACE) ke HNL
L15.879642
1 Fusionist(ACE) ke MUR
27.39435
1 Fusionist(ACE) ke NAD
$10.515798
1 Fusionist(ACE) ke NOK
kr5.90265
1 Fusionist(ACE) ke NZD
$1.004964
1 Fusionist(ACE) ke PAB
B/.0.6054
1 Fusionist(ACE) ke PGK
K2.530572
1 Fusionist(ACE) ke QAR
ر.ق2.203656
1 Fusionist(ACE) ke RSD
дин.59.777196

Fusionist Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Fusionist, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Fusionist Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Fusionist

Berapakah nilai Fusionist (ACE) hari ini?
Harga langsung ACE dalam USD ialah 0.6054 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ACE ke USD?
Harga semasa ACE ke USD ialah $ 0.6054. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Fusionist?
Had pasaran untuk ACE ialah $ 45.37M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ACE?
Bekalan edaran ACE ialah 74.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACE?
ACE mencapai harga ATH sebanyak 17.948923927407268 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACE?
ACE melihat harga ATL sebanyak 0.4264239671179304 USD.
Berapakah jumlah dagangan ACE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACEialah $ 518.30K USD.
Adakah ACE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ACE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
