Ace Data Cloud Harga Hari Ini

Harga langsung Ace Data Cloud (ACEDATA) hari ini ialah $ 0.007018, dengan 6.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ACEDATA kepada USD penukaran adalah $ 0.007018 setiap ACEDATA.

Ace Data Cloud kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ACEDATA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ACEDATA didagangkan antara $ 0.005597 (rendah) dan $ 0.007888 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ACEDATA dipindahkan -0.92% dalam sejam terakhir dan -12.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.47K.

Ace Data Cloud (ACEDATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Ace Data Cloud ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.47K. Bekalan edaran ACEDATA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.