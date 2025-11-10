Tokenomik Ace Data Cloud (ACEDATA)

Tokenomik Ace Data Cloud (ACEDATA)

Lihat cerapan utama tentang Ace Data Cloud (ACEDATA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:32:56 (UTC+8)
Ace Data Cloud (ACEDATA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ace Data Cloud (ACEDATA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
--
----
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
--
----
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.014814
$ 0.014814$ 0.014814
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.006569
$ 0.006569$ 0.006569

Ace Data Cloud (ACEDATA) Maklumat

A token centered on the “AI + Cloud” narrative, tied to the Ace Data Cloud project and its theme “The Smart Choice of Digital Services,” with community references to its developer and open-source codebase.

Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/GEuuznWpn6iuQAJxLKQDVGXPtrqXHNWTk3gZqqvJpump

Tokenomik Ace Data Cloud (ACEDATA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ace Data Cloud (ACEDATA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ACEDATA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ACEDATA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ACEDATA, terokai ACEDATA harga langsung token!

