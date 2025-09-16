Apakah itu Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Tokenomik Alchemy (ACH)

Memahami tokenomik Alchemy (ACH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Alchemy (ACH)

Mencari cara membeli Alchemy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Alchemy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alchemy Berapakah nilai Alchemy (ACH) hari ini? Harga langsung ACH dalam USD ialah 0.01988 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ACH ke USD? $ 0.01988 . Lihat Harga semasa ACH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Alchemy? Had pasaran untuk ACH ialah $ 188.70M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ACH? Bekalan edaran ACH ialah 9.49B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACH? ACH mencapai harga ATH sebanyak 0.19750365 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACH? ACH melihat harga ATL sebanyak 0.00133775 USD . Berapakah jumlah dagangan ACH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACHialah $ 1.14M USD . Adakah ACH akan naik lebih tinggi tahun ini? ACH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Alchemy (ACH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

