Tokenomik AC Milan Fan Token (ACM)

Lihat cerapan utama tentang AC Milan Fan Token (ACM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
AC Milan Fan Token (ACM) Maklumat

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

Laman Web Rasmi:
https://www.socios.com/
Peneroka Blok:
https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AC Milan Fan Token (ACM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.98M
Jumlah Bekalan:
$ 19.92M
Bekalan Edaran:
$ 9.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.529
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.6952686944495973
Harga Semasa:
$ 0.9056
Tokenomik AC Milan Fan Token (ACM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AC Milan Fan Token (ACM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ACM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ACM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ACM, terokai ACM harga langsung token!

Cara Membeli ACM

Berminat untuk menambah AC Milan Fan Token (ACM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ACM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

AC Milan Fan Token (ACM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ACM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ACM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ACM? Halaman ramalan harga ACM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.