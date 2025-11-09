Accenture Harga Hari Ini

Harga langsung Accenture (ACNON) hari ini ialah $ 247.8, dengan 2.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ACNON kepada USD penukaran adalah $ 247.8 setiap ACNON.

Accenture kini berada pada kedudukan #1995 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.32M, dengan bekalan edaran sebanyak 5.32K ACNON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ACNON didagangkan antara $ 246.95 (rendah) dan $ 254.76 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 258.3135196333471, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 229.27778200768591.

Dalam prestasi jangka pendek, ACNON dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -1.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.32K.

Accenture (ACNON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1995 Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) $ 55.32K$ 55.32K $ 55.32K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 5.32K 5.32K 5.32K Jumlah Bekalan 5,324.47150592 5,324.47150592 5,324.47150592 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Accenture ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.32K. Bekalan edaran ACNON ialah 5.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5324.47150592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.