Tokenomik Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Lihat cerapan utama tentang Acolyte by Virtuals (ACOLYT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Maklumat

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Laman Web Rasmi:
https://acolyt.ai/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Acolyte by Virtuals (ACOLYT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.24M
Jumlah Bekalan:
$ 993.08M
Bekalan Edaran:
$ 968.86M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.30M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.09
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000065996165511156
Harga Semasa:
$ 0.002317
Tokenomik Acolyte by Virtuals (ACOLYT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Acolyte by Virtuals (ACOLYT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ACOLYT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ACOLYT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ACOLYT, terokai ACOLYT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.