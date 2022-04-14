Tokenomik Acquire.Fi (ACQ)

Lihat cerapan utama tentang Acquire.Fi (ACQ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Acquire.Fi (ACQ) Maklumat

The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace.

Laman Web Rasmi:
https://acquire.fi/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581

Acquire.Fi (ACQ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Acquire.Fi (ACQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 379.73K
Jumlah Bekalan:
$ 300.00M
Bekalan Edaran:
$ 150.57M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 756.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.064729
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002401325499129434
Harga Semasa:
$ 0.002522
Tokenomik Acquire.Fi (ACQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Acquire.Fi (ACQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ACQ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ACQ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ACQ, terokai ACQ harga langsung token!

Cara Membeli ACQ

Berminat untuk menambah Acquire.Fi (ACQ) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ACQ, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Acquire.Fi (ACQ) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ACQ membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ACQ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ACQ? Halaman ramalan harga ACQ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.