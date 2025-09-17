Lagi Mengenai ACT

Maklumat Harga ACT

Laman Web Rasmi ACT

Tokenomik ACT

Ramalan Harga ACT

Sejarah ACT

ACT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ACT-ke-Fiat

ACT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

The AI Prophecy Logo

The AI ProphecyHargae(ACT)

1 ACT ke USD Harga Langsung:

$0.03792
$0.03792$0.03792
-0.83%1D
USD
The AI Prophecy (ACT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:03:37 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03604
$ 0.03604$ 0.03604
24J Rendah
$ 0.03838
$ 0.03838$ 0.03838
24J Tinggi

$ 0.03604
$ 0.03604$ 0.03604

$ 0.03838
$ 0.03838$ 0.03838

$ 0.9420350523479352
$ 0.9420350523479352$ 0.9420350523479352

$ 0.000144794046739875
$ 0.000144794046739875$ 0.000144794046739875

-0.61%

-0.83%

+2.45%

+2.45%

The AI Prophecy (ACT) harga masa nyata ialah $ 0.03792. Sepanjang 24 jam yang lalu, ACT didagangkan antara $ 0.03604 rendah dan $ 0.03838 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ACT sepanjang masa ialah $ 0.9420350523479352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000144794046739875.

Dari segi prestasi jangka pendek, ACT telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan +2.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The AI Prophecy (ACT) Maklumat Pasaran

No.701

$ 35.96M
$ 35.96M$ 35.96M

$ 810.03K
$ 810.03K$ 810.03K

$ 35.96M
$ 35.96M$ 35.96M

948.24M
948.24M 948.24M

948,244,657.47589
948,244,657.47589 948,244,657.47589

SOL

Had Pasaran semasa The AI Prophecy ialah $ 35.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 810.03K. Bekalan edaran ACT ialah 948.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 948244657.47589. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.96M.

The AI Prophecy (ACT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk The AI Prophecy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003174-0.83%
30 Hari$ -0.00381-9.14%
60 Hari$ -0.00771-16.90%
90 Hari$ -0.00444-10.49%
Perubahan Harga The AI Prophecy Hari Ini

Hari ini, ACT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003174 (-0.83%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariThe AI Prophecy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00381 (-9.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari The AI Prophecy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ACT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00771 (-16.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari The AI Prophecy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00444 (-10.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga The AI Prophecy (ACT)?

Semak The AI Prophecyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus The AI Prophecy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ACT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang The AI Prophecy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian The AI Prophecy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

The AI Prophecy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The AI Prophecy (ACT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The AI Prophecy (ACT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The AI Prophecy.

Semak The AI Prophecy ramalan harga sekarang!

Tokenomik The AI Prophecy (ACT)

Memahami tokenomik The AI Prophecy (ACT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli The AI Prophecy (ACT)

Mencari cara membeli The AI Prophecy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah The AI Prophecy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ACT kepada Mata Wang Tempatan

1 The AI Prophecy(ACT) ke VND
997.8648
1 The AI Prophecy(ACT) ke AUD
A$0.0565008
1 The AI Prophecy(ACT) ke GBP
0.0276816
1 The AI Prophecy(ACT) ke EUR
0.0318528
1 The AI Prophecy(ACT) ke USD
$0.03792
1 The AI Prophecy(ACT) ke MYR
RM0.159264
1 The AI Prophecy(ACT) ke TRY
1.5649584
1 The AI Prophecy(ACT) ke JPY
¥5.53632
1 The AI Prophecy(ACT) ke ARS
ARS$55.5194304
1 The AI Prophecy(ACT) ke RUB
3.154944
1 The AI Prophecy(ACT) ke INR
3.33696
1 The AI Prophecy(ACT) ke IDR
Rp621.6392448
1 The AI Prophecy(ACT) ke KRW
52.3034352
1 The AI Prophecy(ACT) ke PHP
2.1553728
1 The AI Prophecy(ACT) ke EGP
￡E.1.8228144
1 The AI Prophecy(ACT) ke BRL
R$0.2005968
1 The AI Prophecy(ACT) ke CAD
C$0.0519504
1 The AI Prophecy(ACT) ke BDT
4.618656
1 The AI Prophecy(ACT) ke NGN
56.6812992
1 The AI Prophecy(ACT) ke COP
$147.548616
1 The AI Prophecy(ACT) ke ZAR
R.0.6571536
1 The AI Prophecy(ACT) ke UAH
1.5611664
1 The AI Prophecy(ACT) ke VES
Bs6.0672
1 The AI Prophecy(ACT) ke CLP
$36.024
1 The AI Prophecy(ACT) ke PKR
Rs10.7632128
1 The AI Prophecy(ACT) ke KZT
20.5192704
1 The AI Prophecy(ACT) ke THB
฿1.2013056
1 The AI Prophecy(ACT) ke TWD
NT$1.141392
1 The AI Prophecy(ACT) ke AED
د.إ0.1391664
1 The AI Prophecy(ACT) ke CHF
Fr0.0295776
1 The AI Prophecy(ACT) ke HKD
HK$0.2950176
1 The AI Prophecy(ACT) ke AMD
֏14.500608
1 The AI Prophecy(ACT) ke MAD
.د.م0.3401424
1 The AI Prophecy(ACT) ke MXN
$0.693936
1 The AI Prophecy(ACT) ke SAR
ريال0.1422
1 The AI Prophecy(ACT) ke PLN
0.1357536
1 The AI Prophecy(ACT) ke RON
лв0.1615392
1 The AI Prophecy(ACT) ke SEK
kr0.3496224
1 The AI Prophecy(ACT) ke BGN
лв0.062568
1 The AI Prophecy(ACT) ke HUF
Ft12.4449648
1 The AI Prophecy(ACT) ke CZK
0.7766016
1 The AI Prophecy(ACT) ke KWD
د.ك0.01152768
1 The AI Prophecy(ACT) ke ILS
0.1262736
1 The AI Prophecy(ACT) ke AOA
Kz34.5667344
1 The AI Prophecy(ACT) ke BHD
.د.ب0.01429584
1 The AI Prophecy(ACT) ke BMD
$0.03792
1 The AI Prophecy(ACT) ke DKK
kr0.2381376
1 The AI Prophecy(ACT) ke HNL
L0.9946416
1 The AI Prophecy(ACT) ke MUR
1.71588
1 The AI Prophecy(ACT) ke NAD
$0.6586704
1 The AI Prophecy(ACT) ke NOK
kr0.36972
1 The AI Prophecy(ACT) ke NZD
$0.0633264
1 The AI Prophecy(ACT) ke PAB
B/.0.03792
1 The AI Prophecy(ACT) ke PGK
K0.1585056
1 The AI Prophecy(ACT) ke QAR
ر.ق0.1380288
1 The AI Prophecy(ACT) ke RSD
дин.3.7423248

The AI Prophecy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang The AI Prophecy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web The AI Prophecy Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The AI Prophecy

Berapakah nilai The AI Prophecy (ACT) hari ini?
Harga langsung ACT dalam USD ialah 0.03792 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ACT ke USD?
Harga semasa ACT ke USD ialah $ 0.03792. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The AI Prophecy?
Had pasaran untuk ACT ialah $ 35.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ACT?
Bekalan edaran ACT ialah 948.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACT?
ACT mencapai harga ATH sebanyak 0.9420350523479352 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACT?
ACT melihat harga ATL sebanyak 0.000144794046739875 USD.
Berapakah jumlah dagangan ACT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACTialah $ 810.03K USD.
Adakah ACT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ACT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:03:37 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ACT-ke-USD

Jumlah

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.03792 USD

Berdagang ACT

ACTUSDT
$0.03792
$0.03792$0.03792
-1.04%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan