Apakah itu Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Across Protocol Berapakah nilai Across Protocol (ACX) hari ini? Harga langsung ACX dalam USD ialah 0.13621 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ACX ke USD? $ 0.13621 . Lihat Harga semasa ACX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Across Protocol? Had pasaran untuk ACX ialah $ 83.15M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ACX? Bekalan edaran ACX ialah 610.46M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACX? ACX mencapai harga ATH sebanyak 1.7394538371572816 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACX? ACX melihat harga ATL sebanyak 0.03506312954269173 USD . Berapakah jumlah dagangan ACX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACXialah $ 422.40K USD . Adakah ACX akan naik lebih tinggi tahun ini? ACX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

