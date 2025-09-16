Lagi Mengenai ACX

Across Protocol Logo

Across ProtocolHargae(ACX)

1 ACX ke USD Harga Langsung:

$0.13621
$0.13621$0.13621
+1.77%1D
USD
Across Protocol (ACX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:26:49 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.13213
$ 0.13213$ 0.13213
24J Rendah
$ 0.1365
$ 0.1365$ 0.1365
24J Tinggi

$ 0.13213
$ 0.13213$ 0.13213

$ 0.1365
$ 0.1365$ 0.1365

$ 1.7394538371572816
$ 1.7394538371572816$ 1.7394538371572816

$ 0.03506312954269173
$ 0.03506312954269173$ 0.03506312954269173

+1.17%

+1.77%

+0.21%

+0.21%

Across Protocol (ACX) harga masa nyata ialah $ 0.13621. Sepanjang 24 jam yang lalu, ACX didagangkan antara $ 0.13213 rendah dan $ 0.1365 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ACX sepanjang masa ialah $ 1.7394538371572816, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03506312954269173.

Dari segi prestasi jangka pendek, ACX telah berubah sebanyak +1.17% sejak sejam yang lalu, +1.77% dalam 24 jam dan +0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Across Protocol (ACX) Maklumat Pasaran

No.426

$ 83.15M
$ 83.15M$ 83.15M

$ 422.40K
$ 422.40K$ 422.40K

$ 136.21M
$ 136.21M$ 136.21M

610.46M
610.46M 610.46M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

61.04%

ETH

Had Pasaran semasa Across Protocol ialah $ 83.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 422.40K. Bekalan edaran ACX ialah 610.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 136.21M.

Across Protocol (ACX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Across Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002369+1.77%
30 Hari$ -0.04706-25.68%
60 Hari$ -0.04238-23.74%
90 Hari$ -0.01894-12.21%
Perubahan Harga Across Protocol Hari Ini

Hari ini, ACX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002369 (+1.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAcross Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04706 (-25.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Across Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ACX mengalami perubahan sebanyak $ -0.04238 (-23.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Across Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01894 (-12.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Across Protocol (ACX)?

Semak Across Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Across Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ACX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Across Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Across Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Across Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Across Protocol (ACX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Across Protocol (ACX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Across Protocol.

Semak Across Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Across Protocol (ACX)

Memahami tokenomik Across Protocol (ACX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ACX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Across Protocol (ACX)

Mencari cara membeli Across Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Across Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ACX kepada Mata Wang Tempatan

1 Across Protocol(ACX) ke VND
3,584.36615
1 Across Protocol(ACX) ke AUD
A$0.204315
1 Across Protocol(ACX) ke GBP
0.0994333
1 Across Protocol(ACX) ke EUR
0.1144164
1 Across Protocol(ACX) ke USD
$0.13621
1 Across Protocol(ACX) ke MYR
RM0.572082
1 Across Protocol(ACX) ke TRY
5.6227488
1 Across Protocol(ACX) ke JPY
¥19.88666
1 Across Protocol(ACX) ke ARS
ARS$199.1362958
1 Across Protocol(ACX) ke RUB
11.332672
1 Across Protocol(ACX) ke INR
11.9892042
1 Across Protocol(ACX) ke IDR
Rp2,232.9504624
1 Across Protocol(ACX) ke KRW
188.3947752
1 Across Protocol(ACX) ke PHP
7.736728
1 Across Protocol(ACX) ke EGP
￡E.6.5489768
1 Across Protocol(ACX) ke BRL
R$0.721913
1 Across Protocol(ACX) ke CAD
C$0.1866077
1 Across Protocol(ACX) ke BDT
16.590378
1 Across Protocol(ACX) ke NGN
203.6012596
1 Across Protocol(ACX) ke COP
$529.9999205
1 Across Protocol(ACX) ke ZAR
R.2.3646056
1 Across Protocol(ACX) ke UAH
5.6077657
1 Across Protocol(ACX) ke VES
Bs21.7936
1 Across Protocol(ACX) ke CLP
$129.3995
1 Across Protocol(ACX) ke PKR
Rs38.6618464
1 Across Protocol(ACX) ke KZT
73.7059552
1 Across Protocol(ACX) ke THB
฿4.3205812
1 Across Protocol(ACX) ke TWD
NT$4.0985589
1 Across Protocol(ACX) ke AED
د.إ0.4998907
1 Across Protocol(ACX) ke CHF
Fr0.1062438
1 Across Protocol(ACX) ke HKD
HK$1.0597138
1 Across Protocol(ACX) ke AMD
֏52.086704
1 Across Protocol(ACX) ke MAD
.د.م1.2218037
1 Across Protocol(ACX) ke MXN
$2.4953672
1 Across Protocol(ACX) ke SAR
ريال0.5107875
1 Across Protocol(ACX) ke PLN
0.4889939
1 Across Protocol(ACX) ke RON
лв0.5816167
1 Across Protocol(ACX) ke SEK
kr1.2585804
1 Across Protocol(ACX) ke BGN
лв0.2247465
1 Across Protocol(ACX) ke HUF
Ft44.8648498
1 Across Protocol(ACX) ke CZK
2.7977534
1 Across Protocol(ACX) ke KWD
د.ك0.04140784
1 Across Protocol(ACX) ke ILS
0.4535793
1 Across Protocol(ACX) ke AOA
Kz124.1649497
1 Across Protocol(ACX) ke BHD
.د.ب0.05135117
1 Across Protocol(ACX) ke BMD
$0.13621
1 Across Protocol(ACX) ke DKK
kr0.858123
1 Across Protocol(ACX) ke HNL
L3.5727883
1 Across Protocol(ACX) ke MUR
6.1635025
1 Across Protocol(ACX) ke NAD
$2.3659677
1 Across Protocol(ACX) ke NOK
kr1.3321338
1 Across Protocol(ACX) ke NZD
$0.2274707
1 Across Protocol(ACX) ke PAB
B/.0.13621
1 Across Protocol(ACX) ke PGK
K0.5693578
1 Across Protocol(ACX) ke QAR
ر.ق0.4958044
1 Across Protocol(ACX) ke RSD
дин.13.48479

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Across Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Across Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Across Protocol

Berapakah nilai Across Protocol (ACX) hari ini?
Harga langsung ACX dalam USD ialah 0.13621 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ACX ke USD?
Harga semasa ACX ke USD ialah $ 0.13621. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Across Protocol?
Had pasaran untuk ACX ialah $ 83.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ACX?
Bekalan edaran ACX ialah 610.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ACX?
ACX mencapai harga ATH sebanyak 1.7394538371572816 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ACX?
ACX melihat harga ATL sebanyak 0.03506312954269173 USD.
Berapakah jumlah dagangan ACX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ACXialah $ 422.40K USD.
Adakah ACX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ACX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ACXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:26:49 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

