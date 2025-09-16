Lagi Mengenai ADA

Cardano Logo

CardanoHargae(ADA)

1 ADA ke USD Harga Langsung:

$0.8676
$0.8676
+0.95%1D
USD
Cardano (ADA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:26:56 (UTC+8)

Cardano (ADA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.8531
$ 0.8531
24J Rendah
$ 0.8755
$ 0.8755
24J Tinggi

$ 0.8531
$ 0.8531

$ 0.8755
$ 0.8755

$ 3.09918625
$ 3.09918625

$ 0.017354099079966545
$ 0.017354099079966545

+0.61%

+0.95%

+0.81%

+0.81%

Cardano (ADA) harga masa nyata ialah $ 0.8675. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADA didagangkan antara $ 0.8531 rendah dan $ 0.8755 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADA sepanjang masa ialah $ 3.09918625, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.017354099079966545.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADA telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, +0.95% dalam 24 jam dan +0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cardano (ADA) Maklumat Pasaran

No.10

$ 31.04B
$ 31.04B

$ 17.19M
$ 17.19M

$ 39.04B
$ 39.04B

35.78B
35.78B

45,000,000,000
45,000,000,000

44,994,886,428.14566
44,994,886,428.14566

79.51%

0.77%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
$ 0.002

ADA

Had Pasaran semasa Cardano ialah $ 31.04B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.19M. Bekalan edaran ADA ialah 35.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 44994886428.14566. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.04B.

Cardano (ADA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Cardano hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008165+0.95%
30 Hari$ -0.1079-11.07%
60 Hari$ +0.0453+5.50%
90 Hari$ +0.2729+45.89%
Perubahan Harga Cardano Hari Ini

Hari ini, ADA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.008165 (+0.95%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCardano

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1079 (-11.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Cardano

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ADA mengalami perubahan sebanyak $ +0.0453 (+5.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Cardano

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2729 (+45.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Cardano (ADA)?

Semak Cardanohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Cardano (ADA)

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Cardano tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Cardano pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ADA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Cardano di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Cardano anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Cardano Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cardano (ADA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cardano (ADA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cardano.

Semak Cardano ramalan harga sekarang!

Tokenomik Cardano (ADA)

Memahami tokenomik Cardano (ADA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ADA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Cardano (ADA)

Mencari cara membeli Cardano? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Cardano di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ADA kepada Mata Wang Tempatan

1 Cardano(ADA) ke VND
22,828.2625
1 Cardano(ADA) ke AUD
A$1.30125
1 Cardano(ADA) ke GBP
0.633275
1 Cardano(ADA) ke EUR
0.7287
1 Cardano(ADA) ke USD
$0.8675
1 Cardano(ADA) ke MYR
RM3.6435
1 Cardano(ADA) ke TRY
35.8104
1 Cardano(ADA) ke JPY
¥126.655
1 Cardano(ADA) ke ARS
ARS$1,268.26765
1 Cardano(ADA) ke RUB
72.176
1 Cardano(ADA) ke INR
76.35735
1 Cardano(ADA) ke IDR
Rp14,221.3092
1 Cardano(ADA) ke KRW
1,199.8566
1 Cardano(ADA) ke PHP
49.274
1 Cardano(ADA) ke EGP
￡E.41.7094
1 Cardano(ADA) ke BRL
R$4.59775
1 Cardano(ADA) ke CAD
C$1.188475
1 Cardano(ADA) ke BDT
105.6615
1 Cardano(ADA) ke NGN
1,296.7043
1 Cardano(ADA) ke COP
$3,375.485875
1 Cardano(ADA) ke ZAR
R.15.0598
1 Cardano(ADA) ke UAH
35.714975
1 Cardano(ADA) ke VES
Bs138.8
1 Cardano(ADA) ke CLP
$824.125
1 Cardano(ADA) ke PKR
Rs246.2312
1 Cardano(ADA) ke KZT
469.4216
1 Cardano(ADA) ke THB
฿27.5171
1 Cardano(ADA) ke TWD
NT$26.103075
1 Cardano(ADA) ke AED
د.إ3.183725
1 Cardano(ADA) ke CHF
Fr0.67665
1 Cardano(ADA) ke HKD
HK$6.74915
1 Cardano(ADA) ke AMD
֏331.732
1 Cardano(ADA) ke MAD
.د.م7.781475
1 Cardano(ADA) ke MXN
$15.8926
1 Cardano(ADA) ke SAR
ريال3.253125
1 Cardano(ADA) ke PLN
3.114325
1 Cardano(ADA) ke RON
лв3.704225
1 Cardano(ADA) ke SEK
kr8.0157
1 Cardano(ADA) ke BGN
лв1.431375
1 Cardano(ADA) ke HUF
Ft285.73715
1 Cardano(ADA) ke CZK
17.81845
1 Cardano(ADA) ke KWD
د.ك0.26372
1 Cardano(ADA) ke ILS
2.888775
1 Cardano(ADA) ke AOA
Kz790.786975
1 Cardano(ADA) ke BHD
.د.ب0.3270475
1 Cardano(ADA) ke BMD
$0.8675
1 Cardano(ADA) ke DKK
kr5.46525
1 Cardano(ADA) ke HNL
L22.754525
1 Cardano(ADA) ke MUR
39.254375
1 Cardano(ADA) ke NAD
$15.068475
1 Cardano(ADA) ke NOK
kr8.48415
1 Cardano(ADA) ke NZD
$1.448725
1 Cardano(ADA) ke PAB
B/.0.8675
1 Cardano(ADA) ke PGK
K3.62615
1 Cardano(ADA) ke QAR
ر.ق3.1577
1 Cardano(ADA) ke RSD
дин.85.8825

Cardano Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Cardano, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Cardano Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cardano

Berapakah nilai Cardano (ADA) hari ini?
Harga langsung ADA dalam USD ialah 0.8675 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ADA ke USD?
Harga semasa ADA ke USD ialah $ 0.8675. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cardano?
Had pasaran untuk ADA ialah $ 31.04B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ADA?
Bekalan edaran ADA ialah 35.78B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ADA?
ADA mencapai harga ATH sebanyak 3.09918625 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ADA?
ADA melihat harga ATL sebanyak 0.017354099079966545 USD.
Berapakah jumlah dagangan ADA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ADAialah $ 17.19M USD.
Adakah ADA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ADA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ADAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:26:56 (UTC+8)

Cardano (ADA) Kemas Kini Industri Penting

