Adobe Harga Hari Ini

Harga langsung Adobe (ADBEON) hari ini ialah $ 350.03, dengan 8.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ADBEON kepada USD penukaran adalah $ 350.03 setiap ADBEON.

Adobe kini berada pada kedudukan #2178 mengikut permodalan pasaran pada $ 963.69K, dengan bekalan edaran sebanyak 2.75K ADBEON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ADBEON didagangkan antara $ 300.54 (rendah) dan $ 882.34 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 371.1141984128537, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 317.48662338695397.

Dalam prestasi jangka pendek, ADBEON dipindahkan -36.09% dalam sejam terakhir dan +1.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 137.61K.

Adobe (ADBEON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2178 Modal Pasaran $ 963.69K$ 963.69K $ 963.69K Kelantangan (24J) $ 137.61K$ 137.61K $ 137.61K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 963.69K$ 963.69K $ 963.69K Bekalan Peredaran 2.75K 2.75K 2.75K Jumlah Bekalan 2,753.16965412 2,753.16965412 2,753.16965412 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Adobe ialah $ 963.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 137.61K. Bekalan edaran ADBEON ialah 2.75K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2753.16965412. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 963.69K.