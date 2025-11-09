BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga AdEx langsung hari ini ialah 0.1394 USD.ADX modal pasaran ialah 20,617,260 USD. Jejaki masa nyata ADX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga AdEx langsung hari ini ialah 0.1394 USD.ADX modal pasaran ialah 20,617,260 USD. Jejaki masa nyata ADX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ADX

Maklumat Harga ADX

Apakah ADX

Kertas putih ADX

Laman Web Rasmi ADX

Tokenomik ADX

Ramalan Harga ADX

Sejarah ADX

ADX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ADX-ke-Fiat

ADX Spot

ADX Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AdEx Logo

AdExHargae(ADX)

1 ADX ke USD Harga Langsung:

$0.1394
$0.1394$0.1394
+1.45%1D
USD
AdEx (ADX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:07:37 (UTC+8)

AdEx Harga Hari Ini

Harga langsung AdEx (ADX) hari ini ialah $ 0.1394, dengan 1.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ADX kepada USD penukaran adalah $ 0.1394 setiap ADX.

AdEx kini berada pada kedudukan #795 mengikut permodalan pasaran pada $ 20.62M, dengan bekalan edaran sebanyak 147.90M ADX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ADX didagangkan antara $ 0.1339 (rendah) dan $ 0.1421 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.708280086517334, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.034879632974.

Dalam prestasi jangka pendek, ADX dipindahkan +1.16% dalam sejam terakhir dan +2.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.93K.

AdEx (ADX) Maklumat Pasaran

No.795

$ 20.62M
$ 20.62M$ 20.62M

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

$ 20.91M
$ 20.91M$ 20.91M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

Had Pasaran semasa AdEx ialah $ 20.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.93K. Bekalan edaran ADX ialah 147.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.91M.

AdEx Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1339
$ 0.1339$ 0.1339
24J Rendah
$ 0.1421
$ 0.1421$ 0.1421
24J Tinggi

$ 0.1339
$ 0.1339$ 0.1339

$ 0.1421
$ 0.1421$ 0.1421

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

+1.16%

+1.45%

+2.72%

+2.72%

AdEx (ADX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AdEx hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001992+1.45%
30 Hari$ +0.0356+34.29%
60 Hari$ +0.0088+6.73%
90 Hari$ -0.0079-5.37%
Perubahan Harga AdEx Hari Ini

Hari ini, ADX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001992 (+1.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAdEx

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0356 (+34.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AdEx

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ADX mengalami perubahan sebanyak $ +0.0088 (+6.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AdEx

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0079 (-5.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AdEx (ADX)?

Semak AdExhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk AdEx

Cerapan dipacu AI yang menganalisis AdEx pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga AdEx?

Several key factors influence AdEx (ADX) token prices:

1. Market adoption of AdEx's decentralized advertising platform
2. Partnership announcements with major advertisers or publishers
3. Platform usage metrics and transaction volume
4. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin trends
5. Regulatory developments affecting digital advertising
6. Competition from other blockchain-based advertising solutions
7. Token utility and staking mechanisms
8. Team developments and technological upgrades
9. Trading volume and liquidity on exchanges

Mengapa orang ingin tahu harga AdEx hari ini?

People want to know AdEx (ADX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio management, trading opportunities, and market analysis. Current price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buying or selling decisions.

Ramalan Harga untuk AdEx

AdEx (ADX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ADX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
AdEx (ADX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AdEx berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga AdEx yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ADX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik AdEx Ramalan Harga.

Perihal AdEx

AdEx Network (ADX) is a decentralized advertising platform built on the Ethereum blockchain. The platform aims to address issues such as fraud, privacy, and consent in the advertising industry by replacing the traditional digital advertising models with a transparent, focused solution for advertisers to collaborate directly with ad publishers. Using the ADX utility token, advertisers can create ads and pay publishers, while the platform's users can earn tokens for viewing ads. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to vote on proposals and updates. AdEx Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to stake their ADX to earn rewards.

Bagaimana untuk membeli & Melabur AdEx dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan AdEx? Membeli ADX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli AdEx. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan AdEx (ADX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 147.90M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan AdEx akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli AdEx (ADX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan AdEx

Memiliki AdEx membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli AdEx (ADX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AdEx, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AdEx Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AdEx

Berapakah nilai 1 AdEx pada tahun 2030?
Jika AdEx berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga AdEx berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:07:37 (UTC+8)

AdEx (ADX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang AdEx

ADX USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek ADX dengan leveraj. Terokai ADX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan AdEx (ADX) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga AdEx langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ADX/USDT
$0.1394
$0.1394$0.1394
+1.45%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04018
$0.04018$0.04018

+100.90%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1052
$0.1052$0.1052

+10.73%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008253
$0.00008253$0.00008253

+318.93%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000320
$0.0000320$0.0000320

+113.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11907
$0.11907$0.11907

+68.65%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03745
$0.03745$0.03745

+59.97%

Decred

Decred

DCR

$36.378
$36.378$36.378

+52.25%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ADX-ke-USD

Jumlah

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1394 USD