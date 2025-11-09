AdEx Harga Hari Ini

Harga langsung AdEx (ADX) hari ini ialah $ 0.1394, dengan 1.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ADX kepada USD penukaran adalah $ 0.1394 setiap ADX.

AdEx kini berada pada kedudukan #795 mengikut permodalan pasaran pada $ 20.62M, dengan bekalan edaran sebanyak 147.90M ADX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ADX didagangkan antara $ 0.1339 (rendah) dan $ 0.1421 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.708280086517334, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.034879632974.

Dalam prestasi jangka pendek, ADX dipindahkan +1.16% dalam sejam terakhir dan +2.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.93K.

AdEx (ADX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.795 Modal Pasaran $ 20.62M$ 20.62M $ 20.62M Kelantangan (24J) $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.91M$ 20.91M $ 20.91M Bekalan Peredaran 147.90M 147.90M 147.90M Bekalan Maks 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Jumlah Bekalan 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Kadar Peredaran 98.60% Rantaian Blok Awam ETH

