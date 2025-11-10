Tokenomik AdEx (ADX)

Lihat cerapan utama tentang AdEx (ADX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:33:03 (UTC+8)
AdEx (ADX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AdEx (ADX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.03M
Jumlah Bekalan:
$ 150.00M
Bekalan Edaran:
$ 147.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.33M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1699
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.034879632974
Harga Semasa:
$ 0.1422
AdEx (ADX) Maklumat

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

Laman Web Rasmi:
https://www.adex.network/
Kertas putih:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

Tokenomik AdEx (ADX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AdEx (ADX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ADX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ADX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ADX, terokai ADX harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

