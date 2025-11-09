AlphaExchangeAI Harga Hari Ini

Harga langsung AlphaExchangeAI (AEA) hari ini ialah $ 0.04289, dengan 0.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AEA kepada USD penukaran adalah $ 0.04289 setiap AEA.

AlphaExchangeAI kini berada pada kedudukan #3731 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 AEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AEA didagangkan antara $ 0.04253 (rendah) dan $ 0.04356 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0967440772918346, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04176918237535836.

Dalam prestasi jangka pendek, AEA dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -11.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.64M.

AlphaExchangeAI (AEA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3731 Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.64M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.89M Bekalan Peredaran 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BSC

