Lagi Mengenai AERGO

Maklumat Harga AERGO

Kertas putih AERGO

Laman Web Rasmi AERGO

Tokenomik AERGO

Ramalan Harga AERGO

Sejarah AERGO

AERGO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AERGO-ke-Fiat

AERGO Spot

AERGO Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AERGO Logo

AERGOHargae(AERGO)

1 AERGO ke USD Harga Langsung:

$0.1067
$0.1067$0.1067
+0.69%1D
USD
AERGO (AERGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:14:11 (UTC+8)

AERGO (AERGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.10495
$ 0.10495$ 0.10495
24J Rendah
$ 0.10766
$ 0.10766$ 0.10766
24J Tinggi

$ 0.10495
$ 0.10495$ 0.10495

$ 0.10766
$ 0.10766$ 0.10766

$ 0.6970735396414783
$ 0.6970735396414783$ 0.6970735396414783

$ 0.0161023174991
$ 0.0161023174991$ 0.0161023174991

+0.16%

+0.69%

-4.69%

-4.69%

AERGO (AERGO) harga masa nyata ialah $ 0.1067. Sepanjang 24 jam yang lalu, AERGO didagangkan antara $ 0.10495 rendah dan $ 0.10766 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AERGO sepanjang masa ialah $ 0.6970735396414783, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0161023174991.

Dari segi prestasi jangka pendek, AERGO telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +0.69% dalam 24 jam dan -4.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AERGO (AERGO) Maklumat Pasaran

No.579

$ 51.75M
$ 51.75M$ 51.75M

$ 61.08K
$ 61.08K$ 61.08K

$ 53.35M
$ 53.35M$ 53.35M

485.00M
485.00M 485.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

96.99%

2018-12-18 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa AERGO ialah $ 51.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.08K. Bekalan edaran AERGO ialah 485.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.35M.

AERGO (AERGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AERGO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007312+0.69%
30 Hari$ -0.00835-7.26%
60 Hari$ -0.0154-12.62%
90 Hari$ +0.00789+7.98%
Perubahan Harga AERGO Hari Ini

Hari ini, AERGO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007312 (+0.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAERGO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00835 (-7.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AERGO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AERGO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0154 (-12.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AERGO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00789 (+7.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AERGO (AERGO)?

Semak AERGOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AERGO (AERGO)

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

AERGO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AERGO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AERGO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AERGO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AERGO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AERGO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AERGO (AERGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AERGO (AERGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AERGO.

Semak AERGO ramalan harga sekarang!

Tokenomik AERGO (AERGO)

Memahami tokenomik AERGO (AERGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AERGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AERGO (AERGO)

Mencari cara membeli AERGO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AERGO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AERGO kepada Mata Wang Tempatan

1 AERGO(AERGO) ke VND
2,807.8105
1 AERGO(AERGO) ke AUD
A$0.158983
1 AERGO(AERGO) ke GBP
0.077891
1 AERGO(AERGO) ke EUR
0.089628
1 AERGO(AERGO) ke USD
$0.1067
1 AERGO(AERGO) ke MYR
RM0.44814
1 AERGO(AERGO) ke TRY
4.405643
1 AERGO(AERGO) ke JPY
¥15.5782
1 AERGO(AERGO) ke ARS
ARS$156.451009
1 AERGO(AERGO) ke RUB
8.83476
1 AERGO(AERGO) ke INR
9.394935
1 AERGO(AERGO) ke IDR
Rp1,749.180048
1 AERGO(AERGO) ke KRW
147.375107
1 AERGO(AERGO) ke PHP
6.073364
1 AERGO(AERGO) ke EGP
￡E.5.13227
1 AERGO(AERGO) ke BRL
R$0.56551
1 AERGO(AERGO) ke CAD
C$0.146179
1 AERGO(AERGO) ke BDT
12.99606
1 AERGO(AERGO) ke NGN
159.490892
1 AERGO(AERGO) ke COP
$416.796875
1 AERGO(AERGO) ke ZAR
R.1.849111
1 AERGO(AERGO) ke UAH
4.392839
1 AERGO(AERGO) ke VES
Bs17.072
1 AERGO(AERGO) ke CLP
$101.365
1 AERGO(AERGO) ke PKR
Rs30.285728
1 AERGO(AERGO) ke KZT
57.737504
1 AERGO(AERGO) ke THB
฿3.38239
1 AERGO(AERGO) ke TWD
NT$3.213804
1 AERGO(AERGO) ke AED
د.إ0.391589
1 AERGO(AERGO) ke CHF
Fr0.084293
1 AERGO(AERGO) ke HKD
HK$0.830126
1 AERGO(AERGO) ke AMD
֏40.80208
1 AERGO(AERGO) ke MAD
.د.م0.957099
1 AERGO(AERGO) ke MXN
$1.956878
1 AERGO(AERGO) ke SAR
ريال0.400125
1 AERGO(AERGO) ke PLN
0.383053
1 AERGO(AERGO) ke RON
лв0.456676
1 AERGO(AERGO) ke SEK
kr0.985908
1 AERGO(AERGO) ke BGN
лв0.176055
1 AERGO(AERGO) ke HUF
Ft35.17899
1 AERGO(AERGO) ke CZK
2.194819
1 AERGO(AERGO) ke KWD
د.ك0.0325435
1 AERGO(AERGO) ke ILS
0.356378
1 AERGO(AERGO) ke AOA
Kz97.264519
1 AERGO(AERGO) ke BHD
.د.ب0.0402259
1 AERGO(AERGO) ke BMD
$0.1067
1 AERGO(AERGO) ke DKK
kr0.673277
1 AERGO(AERGO) ke HNL
L2.798741
1 AERGO(AERGO) ke MUR
4.828175
1 AERGO(AERGO) ke NAD
$1.853379
1 AERGO(AERGO) ke NOK
kr1.04566
1 AERGO(AERGO) ke NZD
$0.178189
1 AERGO(AERGO) ke PAB
B/.0.1067
1 AERGO(AERGO) ke PGK
K0.446006
1 AERGO(AERGO) ke QAR
ر.ق0.388388
1 AERGO(AERGO) ke RSD
дин.10.576104

AERGO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AERGO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AERGO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AERGO

Berapakah nilai AERGO (AERGO) hari ini?
Harga langsung AERGO dalam USD ialah 0.1067 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AERGO ke USD?
Harga semasa AERGO ke USD ialah $ 0.1067. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AERGO?
Had pasaran untuk AERGO ialah $ 51.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AERGO?
Bekalan edaran AERGO ialah 485.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AERGO?
AERGO mencapai harga ATH sebanyak 0.6970735396414783 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AERGO?
AERGO melihat harga ATL sebanyak 0.0161023174991 USD.
Berapakah jumlah dagangan AERGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AERGOialah $ 61.08K USD.
Adakah AERGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AERGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AERGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:14:11 (UTC+8)

AERGO (AERGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AERGO-ke-USD

Jumlah

AERGO
AERGO
USD
USD

1 AERGO = 0.1067 USD

Berdagang AERGO

AERGOUSDT
$0.1067
$0.1067$0.1067
+0.71%
AERGOUSDC
$0.10662
$0.10662$0.10662
+0.47%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan