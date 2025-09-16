Lagi Mengenai AERO

Aerodrome Finance Logo

Aerodrome FinanceHargae(AERO)

1 AERO ke USD Harga Langsung:

-9.02%1D
USD
Aerodrome Finance (AERO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:27:10 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.15%

-9.02%

+2.79%

+2.79%

Aerodrome Finance (AERO) harga masa nyata ialah $ 1.1973. Sepanjang 24 jam yang lalu, AERO didagangkan antara $ 1.186 rendah dan $ 1.34 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AERO sepanjang masa ialah $ 2.330764700582137, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00642369156521956.

Dari segi prestasi jangka pendek, AERO telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -9.02% dalam 24 jam dan +2.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aerodrome Finance (AERO) Maklumat Pasaran

No.75

0.02%

BASE

Had Pasaran semasa Aerodrome Finance ialah $ 1.07B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.00M. Bekalan edaran AERO ialah 897.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1742950503.2137117. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.09B.

Aerodrome Finance (AERO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aerodrome Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.118704-9.02%
30 Hari$ -0.2362-16.48%
60 Hari$ +0.3042+34.06%
90 Hari$ +0.3554+42.21%
Perubahan Harga Aerodrome Finance Hari Ini

Hari ini, AERO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.118704 (-9.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAerodrome Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2362 (-16.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aerodrome Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AERO mengalami perubahan sebanyak $ +0.3042 (+34.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aerodrome Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.3554 (+42.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aerodrome Finance (AERO)?

Semak Aerodrome Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aerodrome Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AERO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aerodrome Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aerodrome Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aerodrome Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aerodrome Finance (AERO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aerodrome Finance (AERO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aerodrome Finance.

Semak Aerodrome Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aerodrome Finance (AERO)

Memahami tokenomik Aerodrome Finance (AERO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AERO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aerodrome Finance (AERO)

Mencari cara membeli Aerodrome Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aerodrome Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AERO kepada Mata Wang Tempatan

1 Aerodrome Finance(AERO) ke VND
31,506.9495
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AUD
A$1.79595
1 Aerodrome Finance(AERO) ke GBP
0.874029
1 Aerodrome Finance(AERO) ke EUR
1.005732
1 Aerodrome Finance(AERO) ke USD
$1.1973
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MYR
RM5.02866
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TRY
49.424544
1 Aerodrome Finance(AERO) ke JPY
¥174.8058
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ARS
ARS$1,750.428654
1 Aerodrome Finance(AERO) ke RUB
99.61536
1 Aerodrome Finance(AERO) ke INR
105.386346
1 Aerodrome Finance(AERO) ke IDR
Rp19,627.865712
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KRW
1,656.009576
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PHP
68.00664
1 Aerodrome Finance(AERO) ke EGP
￡E.57.566184
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BRL
R$6.34569
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CAD
C$1.640301
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BDT
145.83114
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NGN
1,789.676148
1 Aerodrome Finance(AERO) ke COP
$4,658.754165
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ZAR
R.20.785128
1 Aerodrome Finance(AERO) ke UAH
49.292841
1 Aerodrome Finance(AERO) ke VES
Bs191.568
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CLP
$1,137.435
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PKR
Rs339.841632
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KZT
647.882976
1 Aerodrome Finance(AERO) ke THB
฿37.978356
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TWD
NT$36.026757
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AED
د.إ4.394091
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CHF
Fr0.933894
1 Aerodrome Finance(AERO) ke HKD
HK$9.314994
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AMD
֏457.84752
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MAD
.د.م10.739781
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MXN
$21.934536
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SAR
ريال4.489875
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PLN
4.298307
1 Aerodrome Finance(AERO) ke RON
лв5.112471
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SEK
kr11.063052
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BGN
лв1.975545
1 Aerodrome Finance(AERO) ke HUF
Ft394.366674
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CZK
24.592542
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KWD
د.ك0.3639792
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ILS
3.987009
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AOA
Kz1,091.422761
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BHD
.د.ب0.4513821
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BMD
$1.1973
1 Aerodrome Finance(AERO) ke DKK
kr7.54299
1 Aerodrome Finance(AERO) ke HNL
L31.405179
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MUR
54.177825
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NAD
$20.797101
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NOK
kr11.709594
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NZD
$1.999491
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PAB
B/.1.1973
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PGK
K5.004714
1 Aerodrome Finance(AERO) ke QAR
ر.ق4.358172
1 Aerodrome Finance(AERO) ke RSD
дин.118.5327

Aerodrome Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aerodrome Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Aerodrome Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aerodrome Finance

Berapakah nilai Aerodrome Finance (AERO) hari ini?
Harga langsung AERO dalam USD ialah 1.1973 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AERO ke USD?
Harga semasa AERO ke USD ialah $ 1.1973. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aerodrome Finance?
Had pasaran untuk AERO ialah $ 1.07B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AERO?
Bekalan edaran AERO ialah 897.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AERO?
AERO mencapai harga ATH sebanyak 2.330764700582137 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AERO?
AERO melihat harga ATL sebanyak 0.00642369156521956 USD.
Berapakah jumlah dagangan AERO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AEROialah $ 1.00M USD.
Adakah AERO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AERO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AEROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:27:10 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

