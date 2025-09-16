Apakah itu Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aerodrome Finance (AERO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aerodrome Finance (AERO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aerodrome Finance.

Tokenomik Aerodrome Finance (AERO)

Memahami tokenomik Aerodrome Finance (AERO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Cara membeli Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance (AERO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

