AEROBUD Logo

AEROBUDHargae(AEROBUD)

1 AEROBUD ke USD Harga Langsung:

$0.0078
$0.0078$0.0078
-6.92%1D
USD
AEROBUD (AEROBUD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:16:03 (UTC+8)

AEROBUD (AEROBUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00768
$ 0.00768$ 0.00768
24J Rendah
$ 0.00848
$ 0.00848$ 0.00848
24J Tinggi

$ 0.00768
$ 0.00768$ 0.00768

$ 0.00848
$ 0.00848$ 0.00848

$ 0.07332252107368196
$ 0.07332252107368196$ 0.07332252107368196

$ 0.000498990731193964
$ 0.000498990731193964$ 0.000498990731193964

-0.13%

-6.92%

+8.44%

+8.44%

AEROBUD (AEROBUD) harga masa nyata ialah $ 0.00783. Sepanjang 24 jam yang lalu, AEROBUD didagangkan antara $ 0.00768 rendah dan $ 0.00848 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AEROBUD sepanjang masa ialah $ 0.07332252107368196, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000498990731193964.

Dari segi prestasi jangka pendek, AEROBUD telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, -6.92% dalam 24 jam dan +8.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AEROBUD (AEROBUD) Maklumat Pasaran

No.1269

$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M

$ 73.03K
$ 73.03K$ 73.03K

$ 7.83M
$ 7.83M$ 7.83M

970.00M
970.00M 970.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.00%

BASE

Had Pasaran semasa AEROBUD ialah $ 7.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 73.03K. Bekalan edaran AEROBUD ialah 970.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.83M.

AEROBUD (AEROBUD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AEROBUD hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005799-6.92%
30 Hari$ -0.00223-22.17%
60 Hari$ -0.00414-34.59%
90 Hari$ -0.00183-18.95%
Perubahan Harga AEROBUD Hari Ini

Hari ini, AEROBUD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005799 (-6.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAEROBUD

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00223 (-22.17%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AEROBUD

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AEROBUD mengalami perubahan sebanyak $ -0.00414 (-34.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AEROBUD

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00183 (-18.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AEROBUD (AEROBUD)?

Semak AEROBUDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AEROBUD (AEROBUD)

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

AEROBUD tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AEROBUD pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AEROBUD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AEROBUD di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AEROBUD anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AEROBUD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AEROBUD (AEROBUD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AEROBUD (AEROBUD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AEROBUD.

Semak AEROBUD ramalan harga sekarang!

Tokenomik AEROBUD (AEROBUD)

Memahami tokenomik AEROBUD (AEROBUD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AEROBUD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AEROBUD (AEROBUD)

Mencari cara membeli AEROBUD? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AEROBUD di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AEROBUD kepada Mata Wang Tempatan

1 AEROBUD(AEROBUD) ke VND
206.04645
1 AEROBUD(AEROBUD) ke AUD
A$0.0116667
1 AEROBUD(AEROBUD) ke GBP
0.0057159
1 AEROBUD(AEROBUD) ke EUR
0.0065772
1 AEROBUD(AEROBUD) ke USD
$0.00783
1 AEROBUD(AEROBUD) ke MYR
RM0.032886
1 AEROBUD(AEROBUD) ke TRY
0.3231441
1 AEROBUD(AEROBUD) ke JPY
¥1.14318
1 AEROBUD(AEROBUD) ke ARS
ARS$11.4473034
1 AEROBUD(AEROBUD) ke RUB
0.6505947
1 AEROBUD(AEROBUD) ke INR
0.6893532
1 AEROBUD(AEROBUD) ke IDR
Rp128.3606352
1 AEROBUD(AEROBUD) ke KRW
10.8148743
1 AEROBUD(AEROBUD) ke PHP
0.4457619
1 AEROBUD(AEROBUD) ke EGP
￡E.0.3764664
1 AEROBUD(AEROBUD) ke BRL
R$0.0415773
1 AEROBUD(AEROBUD) ke CAD
C$0.0107271
1 AEROBUD(AEROBUD) ke BDT
0.953694
1 AEROBUD(AEROBUD) ke NGN
11.7039708
1 AEROBUD(AEROBUD) ke COP
$30.5859375
1 AEROBUD(AEROBUD) ke ZAR
R.0.1360071
1 AEROBUD(AEROBUD) ke UAH
0.3223611
1 AEROBUD(AEROBUD) ke VES
Bs1.2528
1 AEROBUD(AEROBUD) ke CLP
$7.4385
1 AEROBUD(AEROBUD) ke PKR
Rs2.2224672
1 AEROBUD(AEROBUD) ke KZT
4.2369696
1 AEROBUD(AEROBUD) ke THB
฿0.2479761
1 AEROBUD(AEROBUD) ke TWD
NT$0.2357613
1 AEROBUD(AEROBUD) ke AED
د.إ0.0287361
1 AEROBUD(AEROBUD) ke CHF
Fr0.0061074
1 AEROBUD(AEROBUD) ke HKD
HK$0.0609174
1 AEROBUD(AEROBUD) ke AMD
֏2.994192
1 AEROBUD(AEROBUD) ke MAD
.د.م0.0702351
1 AEROBUD(AEROBUD) ke MXN
$0.1438371
1 AEROBUD(AEROBUD) ke SAR
ريال0.0293625
1 AEROBUD(AEROBUD) ke PLN
0.0281097
1 AEROBUD(AEROBUD) ke RON
лв0.0335124
1 AEROBUD(AEROBUD) ke SEK
kr0.0723492
1 AEROBUD(AEROBUD) ke BGN
лв0.0129195
1 AEROBUD(AEROBUD) ke HUF
Ft2.5798284
1 AEROBUD(AEROBUD) ke CZK
0.1609065
1 AEROBUD(AEROBUD) ke KWD
د.ك0.00238815
1 AEROBUD(AEROBUD) ke ILS
0.0260739
1 AEROBUD(AEROBUD) ke AOA
Kz7.1375931
1 AEROBUD(AEROBUD) ke BHD
.د.ب0.00295191
1 AEROBUD(AEROBUD) ke BMD
$0.00783
1 AEROBUD(AEROBUD) ke DKK
kr0.0494073
1 AEROBUD(AEROBUD) ke HNL
L0.2053809
1 AEROBUD(AEROBUD) ke MUR
0.3543075
1 AEROBUD(AEROBUD) ke NAD
$0.1360071
1 AEROBUD(AEROBUD) ke NOK
kr0.0766557
1 AEROBUD(AEROBUD) ke NZD
$0.0130761
1 AEROBUD(AEROBUD) ke PAB
B/.0.00783
1 AEROBUD(AEROBUD) ke PGK
K0.0327294
1 AEROBUD(AEROBUD) ke QAR
ر.ق0.0285012
1 AEROBUD(AEROBUD) ke RSD
дин.0.7755615

AEROBUD Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AEROBUD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AEROBUD Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AEROBUD

Berapakah nilai AEROBUD (AEROBUD) hari ini?
Harga langsung AEROBUD dalam USD ialah 0.00783 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AEROBUD ke USD?
Harga semasa AEROBUD ke USD ialah $ 0.00783. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AEROBUD?
Had pasaran untuk AEROBUD ialah $ 7.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AEROBUD?
Bekalan edaran AEROBUD ialah 970.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AEROBUD?
AEROBUD mencapai harga ATH sebanyak 0.07332252107368196 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AEROBUD?
AEROBUD melihat harga ATL sebanyak 0.000498990731193964 USD.
Berapakah jumlah dagangan AEROBUD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AEROBUDialah $ 73.03K USD.
Adakah AEROBUD akan naik lebih tinggi tahun ini?
AEROBUD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AEROBUDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:16:03 (UTC+8)

AEROBUD (AEROBUD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

