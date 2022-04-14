Tokenomik AEROBUD (AEROBUD)

Tokenomik AEROBUD (AEROBUD)

Lihat cerapan utama tentang AEROBUD (AEROBUD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

AEROBUD (AEROBUD) Maklumat

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

Laman Web Rasmi:
https://aerobud.org/
Kertas putih:
https://docs.aerobud.org/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d

AEROBUD (AEROBUD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AEROBUD (AEROBUD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 970.00M
$ 970.00M$ 970.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.69M
$ 8.69M$ 8.69M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03246
$ 0.03246$ 0.03246
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000498990731193964
$ 0.000498990731193964$ 0.000498990731193964
Harga Semasa:
$ 0.00869
$ 0.00869$ 0.00869

Tokenomik AEROBUD (AEROBUD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AEROBUD (AEROBUD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AEROBUD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AEROBUD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AEROBUD, terokai AEROBUD harga langsung token!

Cara Membeli AEROBUD

Berminat untuk menambah AEROBUD (AEROBUD) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli AEROBUD, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

AEROBUD (AEROBUD) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga AEROBUD membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

AEROBUD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AEROBUD? Halaman ramalan harga AEROBUD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.