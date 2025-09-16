Apakah itu Aevo (AEVO)

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aevo Berapakah nilai Aevo (AEVO) hari ini? Harga langsung AEVO dalam USD ialah 0.09348 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AEVO ke USD? $ 0.09348 . Lihat Harga semasa AEVO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Aevo? Had pasaran untuk AEVO ialah $ 85.36M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AEVO? Bekalan edaran AEVO ialah 913.12M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AEVO? AEVO mencapai harga ATH sebanyak 3.864534887652758 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AEVO? AEVO melihat harga ATL sebanyak 0.0672987303268713 USD . Berapakah jumlah dagangan AEVO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AEVOialah $ 504.08K USD . Adakah AEVO akan naik lebih tinggi tahun ini? AEVO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AEVOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Aevo (AEVO) Kemas Kini Industri Penting

