Arsenal Fan Token Logo

Arsenal Fan TokenHargae(AFC)

1 AFC ke USD Harga Langsung:

$0.398
$0.398
+0.53%1D
USD
Arsenal Fan Token (AFC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:16:10 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3894
$ 0.3894$ 0.3894
24J Rendah
$ 0.3983
$ 0.3983$ 0.3983
24J Tinggi

$ 0.3894
$ 0.3894$ 0.3894

$ 0.3983
$ 0.3983$ 0.3983

$ 6.5456604784946055
$ 6.5456604784946055$ 6.5456604784946055

$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334$ 0.3127281881382334

+0.15%

+0.53%

-0.18%

-0.18%

Arsenal Fan Token (AFC) harga masa nyata ialah $ 0.3981. Sepanjang 24 jam yang lalu, AFC didagangkan antara $ 0.3894 rendah dan $ 0.3983 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AFC sepanjang masa ialah $ 6.5456604784946055, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3127281881382334.

Dari segi prestasi jangka pendek, AFC telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan -0.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Arsenal Fan Token (AFC) Maklumat Pasaran

No.1588

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

$ 58.72K
$ 58.72K$ 58.72K

$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M

9.52M
9.52M 9.52M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

CHZ

Had Pasaran semasa Arsenal Fan Token ialah $ 3.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.72K. Bekalan edaran AFC ialah 9.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.92M.

Arsenal Fan Token (AFC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Arsenal Fan Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002098+0.53%
30 Hari$ -0.0218-5.20%
60 Hari$ +0.0474+13.51%
90 Hari$ +0.0372+10.30%
Perubahan Harga Arsenal Fan Token Hari Ini

Hari ini, AFC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002098 (+0.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArsenal Fan Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0218 (-5.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Arsenal Fan Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AFC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0474 (+13.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Arsenal Fan Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0372 (+10.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Arsenal Fan Token (AFC)?

Semak Arsenal Fan Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Arsenal Fan Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AFC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Arsenal Fan Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Arsenal Fan Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Arsenal Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Arsenal Fan Token (AFC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Arsenal Fan Token (AFC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arsenal Fan Token.

Semak Arsenal Fan Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Arsenal Fan Token (AFC)

Memahami tokenomik Arsenal Fan Token (AFC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AFC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Arsenal Fan Token (AFC)

Mencari cara membeli Arsenal Fan Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Arsenal Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Arsenal Fan Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Arsenal Fan Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Arsenal Fan Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Arsenal Fan Token

Berapakah nilai Arsenal Fan Token (AFC) hari ini?
Harga langsung AFC dalam USD ialah 0.3981 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AFC ke USD?
Harga semasa AFC ke USD ialah $ 0.3981. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Arsenal Fan Token?
Had pasaran untuk AFC ialah $ 3.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AFC?
Bekalan edaran AFC ialah 9.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AFC?
AFC mencapai harga ATH sebanyak 6.5456604784946055 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AFC?
AFC melihat harga ATL sebanyak 0.3127281881382334 USD.
Berapakah jumlah dagangan AFC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AFCialah $ 58.72K USD.
Adakah AFC akan naik lebih tinggi tahun ini?
AFC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AFCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:16:10 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.398
