Apakah itu Delysium (AGI)

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Tokenomik Delysium (AGI)

Memahami tokenomik Delysium (AGI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AGI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai Delysium (AGI) hari ini? Harga langsung AGI dalam USD ialah 0.04872 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran Delysium? Had pasaran untuk AGI ialah $ 74.44M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AGI? Bekalan edaran AGI ialah 1.53B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGI? AGI mencapai harga ATH sebanyak 0.6996585296699076 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGI? AGI melihat harga ATL sebanyak 0.012234014055111651 USD . Berapakah jumlah dagangan AGI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGIialah $ 82.42K USD .

