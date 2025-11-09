BursaDEX+
Harga AGI Alpha langsung hari ini ialah 0.00648 USD.AGIALPHA modal pasaran ialah 6,479,979.9366888 USD. Jejaki masa nyata AGIALPHA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

AGI Alpha (AGIALPHA)

$0.00648
+30.77%1D
AGI Alpha (AGIALPHA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:38:07 (UTC+8)

AGI Alpha Harga Hari Ini

Harga langsung AGI Alpha (AGIALPHA) hari ini ialah $ 0.00648, dengan 30.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AGIALPHA kepada USD penukaran adalah $ 0.00648 setiap AGIALPHA.

AGI Alpha kini berada pada kedudukan #1365 mengikut permodalan pasaran pada $ 6.48M, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M AGIALPHA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGIALPHA didagangkan antara $ 0.0049551 (rendah) dan $ 0.00777 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.049960137859604584, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000577276480339268.

Dalam prestasi jangka pendek, AGIALPHA dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -7.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.02K.

AGI Alpha (AGIALPHA) Maklumat Pasaran

$ 6.48M
$ 2.02K
$ 6.48M
1000.00M
999,996,903.81
Had Pasaran semasa AGI Alpha ialah $ 6.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.02K. Bekalan edaran AGIALPHA ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996903.81. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.48M.

AGI Alpha Sejarah Harga USD

$ 0.0049551
24J Rendah
$ 0.00777
24J Tinggi

$ 0.0049551
$ 0.00777
$ 0.049960137859604584
$ 0.000577276480339268
0.00%

+30.77%

-7.83%

-7.83%

AGI Alpha (AGIALPHA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AGI Alpha hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001524735+30.77%
30 Hari$ +0.00043+7.10%
60 Hari$ -0.02086-76.30%
90 Hari$ -0.00852-56.80%
Perubahan Harga AGI Alpha Hari Ini

Hari ini, AGIALPHA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001524735 (+30.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAGI Alpha

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00043 (+7.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AGI Alpha

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AGIALPHA mengalami perubahan sebanyak $ -0.02086 (-76.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AGI Alpha

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00852 (-56.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AGI Alpha (AGIALPHA)?

Semak AGI Alphahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk AGI Alpha

Cerapan dipacu AI yang menganalisis AGI Alpha pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga AGI Alpha?

Several key factors influence AGI Alpha (AGIALPHA) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Overall crypto market trends and Bitcoin performance
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Development updates and technological progress
5. Partnerships and adoption rates
6. Regulatory news affecting AI tokens
7. Supply and demand dynamics
8. Whale movements and large transactions

Mengapa orang ingin tahu harga AGI Alpha hari ini?

People want to know AGI Alpha price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market analysis, and FOMO. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor gains/losses, and assess market sentiment around this AI-focused token.

Ramalan Harga untuk AGI Alpha

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AGIALPHA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
AGI Alpha (AGIALPHA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AGI Alpha berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal AGI Alpha

AGIALPHA is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a range of financial transactions and services, including payments, lending, and borrowing, in a secure and transparent manner. AGIALPHA utilizes a consensus mechanism and blockchain technology to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is commonly used within the broader DeFi ecosystem, contributing to the expansion of blockchain-based financial services. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply, avoiding excessive inflation or deflation. AGIALPHA's primary role is to enhance financial inclusivity and efficiency through decentralized solutions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur AGI Alpha dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan AGI Alpha? Membeli AGIALPHA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli AGI Alpha. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan AGI Alpha (AGIALPHA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1000.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan AGI Alpha akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan AGI Alpha

Memiliki AGI Alpha membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli AGI Alpha (AGIALPHA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu AGI Alpha (AGIALPHA)

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AGI Alpha, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AGI Alpha

Berapakah nilai 1 AGI Alpha pada tahun 2030?
Jika AGI Alpha berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga AGI Alpha berpotensi dan jangkaan ROI.
