AGI Alpha Harga Hari Ini

Harga langsung AGI Alpha (AGIALPHA) hari ini ialah $ 0.00648, dengan 30.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AGIALPHA kepada USD penukaran adalah $ 0.00648 setiap AGIALPHA.

AGI Alpha kini berada pada kedudukan #1365 mengikut permodalan pasaran pada $ 6.48M, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M AGIALPHA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGIALPHA didagangkan antara $ 0.0049551 (rendah) dan $ 0.00777 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.049960137859604584, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000577276480339268.

Dalam prestasi jangka pendek, AGIALPHA dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -7.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.02K.

AGI Alpha (AGIALPHA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1365 Modal Pasaran $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Kelantangan (24J) $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa AGI Alpha ialah $ 6.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.02K. Bekalan edaran AGIALPHA ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996903.81. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.48M.